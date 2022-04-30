Ансамбль "Джанги" отметил юбилей с аншлагом на Baku International Jazz Day

В рамках дней джаза в Баку - Baku International Jazz Day прошел концерт эстрадно-фольклорного ансамбля Cəngi (Джанги) под управлением народного артиста Мирджавада Джафарова, сообщает Trend Life.

Концерт прошел при аншлаге, и это не случайно. Ведь сегодня отмечается не только Международный день джаза, но и 30-летие коллектива.

Начало и завершение концерта Cəngi предварялись беседой известного теле- и радиоведущего, заслуженного работника культуры, знатока джаза Рахиба Азери, который, делясь своими воспоминаниями, рассказал об ансамбле, во многом вдохновленном творчеством группы "Айпара" 90-х годов под управлением известного продюсера и композитора Вагифа Герайзаде. В те годы талант юного музыканта Мирджавада Джафарова был замечен Вагифом Герайзаде, который пригласил его в свой джаз-фолк ансамбль "Айпара". Впоследствии он работал с такими известными исполнителями и музыкантами, как Сакина Исмайлова, Алим Гасымов, Салман Гамбаров, Джамиль Амиров, Эльчин Ширинов и многими другими.

Но одно из знаменательных событий произошло именно в 2002 году, когда Мирджавад Джафаров возглавил коллектив Cəngi. История создания этого ансамбля, созданного в 1992 году, связана с именами известных личностей. Однако трагическая кончина основателя коллектива и его художественного руководителя Рафига Бабаева, а также уход Сиявуша Керими привели ансамбль к упадку. Фактически Мирджавад Джафаров дал ансамблю не только второе дыхание, но и вывел на международный уровень. Национальные инструменты в руках участников группы рождали неповторимую мелодию - синтез мугама и джаза. Основой репертуара ансамбля послужили новые аранжировки народных и композиторских песен, обработанных в стиле фолк-фьюжн. В 2013 году фольклорно-джазовый ансамбль стал эстрадно-фольклорным. Коллектив состоит из танцевальной и эстрадной групп. С коллективом "Джанги" музыкант-виртуоз неоднократно с успехом представлял Азербайджан на многих международных фестивалях, концертах и проектах. К слову, ансамбль был одним из участников мероприятия в рамках Международного дня джаза в 2015 году в Париже.

Международный день джаза - ежегодное событие, учрежденное ЮНЕСКО, чтобы отметить рост уровня информированности международной общественности о джазе как о силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми. Празднование проводится 30 апреля, начиная с 2012 года.

Дни джаза Baku International Jazz Day организованы министерством культуры Азербайджана и проходят с 29 апреля по 4 мая.

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