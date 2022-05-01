Создан West-Eastern Divan – интеграция традиций Азербайджана и Германии

Немецкая группа Anima Shirvani реализует уникальный музыкальный проект West-Eastern Divan (Западно-Восточный Диван), объединив традиционные музыкальные направления Германии и Азербайджана, сообщил Trend наш соотечественник, художественный руководитель коллектива, музыкант Турал Исмайлов, передает Day.Az.

"Ансамбль создает музыкальный Шелковый путь между Востоком и Западом, сочетая европейскую барочную музыку с традиционной музыкой Азербайджана, Персии и Анатолии. Посредством West-Eastern Divan, основанного на одноименном сборнике стихов Иоганна Вольфганга Гете, мы создаем диалог между немецкой барочной музыкой и азербайджанской традиционной музыкой - мугамом. Проект направлен на развитие культурного обмена в современном обществе, интеграцию различных традиционных культур, знакомство западноевропейских слушателей с миром классической, восточной музыки. Идея состоит в том, чтобы в ближайшем будущем организовать совместный проект с музыкантами в Азербайджане", - отметил Турал Исмайлов.

В концертной программе West-Eastern Divan представлены произведения немецких классиков Михаэля Преториуса, Самуэля Шейдта и Людвига Зенфля, а также азербайджанская традиционная музыка.

Турал Исмайлов - выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, был солистом Государственного симфонического оркестра под руководством народного артиста Азербайджана, маэстро Рауфа Абдуллаева. Живет в Германии с 2002 года. Является специалистом в области исторической исполнительской практики - музыки Ренессанса и барокко, работает с ведущими оркестрами и музыкантами этого периода по всей Европе. С 2020 года является художественным руководителем Anima Shirvani. В прошлом году коллектив представил азербайджанскую народную песню "Сары гялин".

Ансамбль специализируется на исторической исполнительской практике, создающей связь между европейской музыкой эпохи Возрождения и барокко и традиционной музыкой Азербайджана, Персии и Анатолии. Эта музыка, основанная в основном на импровизации по определенным правилам, передаваемым из уст в уста на протяжении веков, берет свое начало в эпоху Возрождения и Средневековья, когда Европа переживала свое культурное Возрождение. В состав коллектива входят:

художественный руководитель Турал Исмайлов - барочный тромбон (Германия, Азербайджан)

Дениз Картал - балабан, гавал (Германия, Турция)

Домен Маринчич - виола да гамба (Словения)

Педро Дориа - лютня, теорба (Германия, Испания)

Себастьян Флаиг - ударные (Германия).