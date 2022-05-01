Молодежный драйв H3 Collective на Baku International Jazz Day

В рамках Baku International Jazz Day - дней джаза в Баку прошел концерт молодежного коллектива H3 Collective, выступающего в жанрах джаз-этно-хип-хоп музыки, сообщает Day.Az.

Коллектив был создан четыре года и пока известен только в узком кругу. Организаторы проекта поставили цель привлекать не только именитые коллективы и музыкантов, но и талантливую молодежь. Основателем H3 Collective является трубач Фирудин Гамидов, в состав группы входят - пианист Афшин Ализаде, ударник Али Насиб, бас-гитарист, исполнитель на клавишных электронных инструментах Ниджат Мамедли, саксофонист Джамал Байрамлы, флейтист Ниджат Мамедов. Музыканты представили импровизации на произведения именитых композиторов Азера Дадашова и Рафига Бабаева, а также авторские композиции солистов группы Афшина Ализаде, Фирудина Гамидова и др.

Международный день джаза - ежегодное событие, учрежденное ЮНЕСКО, чтобы отметить рост уровня информированности международной общественности о джазе как о силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми. Празднование проводится 30 апреля, начиная с 2012 года.

Дни джаза Baku International Jazz Day организованы министерством культуры Азербайджана и проходят с 29 апреля по 4 мая.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.az