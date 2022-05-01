Продолжаются гастроли Международного центра мугама в Узбекистане

Сегодня 1 мая во Дворце искусств "Туркестон" состоится концерт мугам-группы "Карабах", в состав которой входят народные артисты Азербайджана Мансум Ибрагимов и Эльчин Гашимов, заслуженный артист Эльнур Ахмедов и нагарист Вусал Байрамов. Концерт под названием "Мост Дружбы" организован Министерством культуры Узбекистана и Международным центром мугама, сообщили Day.Az в пресс-службе центра.

Международный центр мугама по приглашению Министерства культуры Узбекистана принимает участие в Международном музыкальном фестивале "Лазги". Солисты МЦМ - заслуженные артисты Сахиб Пашазаде, Тогрул Асадуллаев, Кямран Керимов, ханенде Камила Набиева и Миралам Мираламов с большим успехом представляют национальное искусство. Во второй день фестиваля по инициативе организаторов фестиваля и желанию зрителей солисты выступили со второй концертной программой.

"Отметим, что хотя выступление солистов мугама на фестивале в качестве гостей было запланировано на 28 апреля, министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков стал инициатором выступления Международного центра мугама в первый день фестиваля, где принимает участие наибольшее число туристов и гостей. Перед открытием фестиваля на сцене в исполнении солистов МЦМ прозвучал азербайджанский мугам. Концерт, на котором присутствовали представители из более 30 стран и многочисленные иностранные гости был встречен аплодисментами. Напомним, что солисты МЦМ, заслуженные артисты Сахиб Пашазаде и Кямран Керимов являются лауреатами Гран-при XI международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари", который проходил в Самарканде в 2017 году. Жюри проявил особый интерес к азербайджанской делегации, которая на высоком уровне представляла нашу страну. Представители СМИ Узбекистана уделили особое внимание солистам МЦМ, их выступления были широко освещены на телевидении и в местной прессе", - говорится в сообщении.

29 апреля в Колледже мугамного искусства Узбекистана солисты МЦМ выступили с концертной программой и провели мастер-классы. На мероприятии руководитель Центра мугама Узбекистана Сахибджан выразил особую благодарность МЦМ. Перед концертом выступил с речью Сахиб Пашазаде, который рассказал о внимании и заботе, которое уделяется Азербайджаном и Узбекистаном к искусству мугама, а также проинформировал гостей мероприятия о деятельности МЦМ, которому нет аналога в мире. Он отметил, что установление культурных связей между Международным центром мугама и центрами Узбекистаном способствует расширению сотрудничества в области мугамного искусства. На концерте состоялись совместные выступления узбекских и азербайджанских исполнителей мугама.

Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков встретился с азербайджанской делегацией и выразил благодарность руководству Международного центра мугама.