В Баку прошел гала-вечер художественного фильма "Старые чемоданы"

В Киноцентре "Низами" состоялась премьера полнометражного художественного фильма "Köhnə çamadanlar" (Старые чемоданы), посвященного славной Победе в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Day.Az.

В гала-вечер среди гостей были медийные личности, общественные деятели и ветераны Карабахской войны, представители большого творческого коллектива фильма.

На открытии гости прошли по красной дорожке, сфотографировались около бренд-волла, ответили на вопросы СМИ. Перед премьерой минутой молчания почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана.

Выступившие рассказали о работе над картиной. Съемки фильма совместного производства RS Production, инклюзивного театра OYUN, Центра инклюзивного развития и творчества DOST и министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана начались осенью 2021 года. Ведущей вечера была телеведущая Вюсаля Мамедова.

Фильм основан на реальных событиях. В нем рассказывается о судьбах и трагедиях женщин в первой и второй Карабахских войнах, с разницей почти в 30 лет... Эти женщины - жертвы армянской агрессии и герои войны, среди которых воины, матери шехидов, сестры, жены, врачи, пленные и беженцы. Разные истории, объединенные одной драматургией, происходящие на фоне войны, сложном психологическом и моральном фоне, но главное - всегда с верой в Победу!

Женщины также стали действующими лицами в съемках картины - режиссер-постановщик и автор проекта Саида Хагвердиева и автор сценария Севда Солтанова. Над фильмом также работали оператор - постановщик Шахмар Сафароглу, художник-постановщик Афшан Асадова, композитор Вугар Джамалзаде, режиссер монтажа Рза Алмаси Пегру, продюсеры Кямаля Нейматова и Ниджат Мамедов, арт-директор Таир Таирович, генеральный продюсер Пярвина Исмайлова, редактор Гамида Рустамова.

В ролях, наряду с профессиональными актерами, сыграли свидетели армянской оккупации, ветераны Карабахской войны, военнослужащие. Интересно, что из около ста представителей творческого коллектива двадцать были актеры с ограниченными возможностями здоровья. А образы детей воплотили юные актеры театра-студии Oyuq.

В ролях - народные артисты Мамед Сяфа, Пярвана Гурбанова, заслуженные артисты Гюльзар Гурбанова, Шафаг Алиева, Насиба Эльдарова, Ульвия Алиева, актеры - Гызылгюль Гулиева, Земфира Абдулсамедова, Кенуль Гасымова, Расмия Нурмамедова, Зульфия Гурбанова, Зюмруд Гасымова, Зульфия Назар Мамедова, Рада Насибова, Тюркай Джафарли, Рагим Рагимов, Эльмира Гусейнова, Сария Мансурова, Айгюн Фатуллаева, Оксана Расулова, Зарина Гурбанова, Джаваншир Магеррамов, Намиг Агаев, Вугар Гаджиев, Самими Фархад, Агиль М.Гулиев.

Премьера была встречена овациями зрителей.

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