https://news.day.az/culture/1459487.html В Анкаре состоялось открытие памятника Ахмеду Джаваду - ФОТО
В Анкаре состоялось открытие памятника Ахмеду Джаваду - ФОТО
В Анкаре (Турция) состоялось открытие памятника видному азербайджанскому поэту Ахмеду Джаваду.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в четверг в публикации в Twitter посольства Азербайджана в Турции.
"Сегодня в парке-музее тюркской истории состоялись церемония, посвященная 130-летию со дня рождения азербайджанского поэта Ахмеда Джавада, а также открытие его памятника", - говорится в сообщении.
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