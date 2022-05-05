В Анкаре состоялось открытие памятника Ахмеду Джаваду

В Анкаре (Турция) состоялось открытие памятника видному азербайджанскому поэту Ахмеду Джаваду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в четверг в публикации в Twitter посольства Азербайджана в Турции.

"Сегодня в парке-музее тюркской истории состоялись церемония, посвященная 130-летию со дня рождения азербайджанского поэта Ахмеда Джавада, а также открытие его памятника", - говорится в сообщении.