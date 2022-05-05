В Вашингтоне прошел концерт "Голос харыбюльбюля"

В Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди (Кеннеди-центр) в Вашингтоне прошел концерт азербайджанских мастеров искусств "Xarıbülbülün səsi" (Голос харыбюльбюля), организованный Торговой палатой США-Азербайджан (USACC) при поддержке министерства культуры Азербайджана, посольства Азербайджана в США и Института наследия Маршалла (Marshall Legacy Institute, MLI), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди гостей были общественно-политические деятели, члены Конгресса США, представители дипломатических миссий, ведущих мозговых центров, деятели науки США, представители азербайджанской диаспоры и американской общественности.

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов, посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, исполнительный директор USACC Натиг Бахышев, исполнительный директор MLI Элис Бекер рассказали на мероприятии о развитии отношений между двумя странами, культуре, искусстве и традициях Азербайджана.

В концертной программе в сопровождении Государственного камерного оркестра под управлением заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова выступили народные артисты Назакет Теймурова, Бриллиант Дадашева, Энвер Садыгов, Эльшан Мансуров, заслуженные артисты Алиага Садиев, Аббас Багиров, Кямран Керимов, а также Арслан Новрасли и другие. Были представлены народные композиции и мугам, эстрадные песни.