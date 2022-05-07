В рамках Международного кулинарного фестиваля в Шуше на Джыдыр дюзю прошел пленэр с участием художников и скульпторов

В рамках первого Международного кулинарного фестиваля в Шуше на Джыдыр дюзю прошел пленэр с участием художников и скульпторов под названием "Шуша. Весенняя легенда", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Произведения, созданные на лоне природы, отражают нынешнее состояние и чудесную природу этого освобожденного от оккупации города.

Народный художник Азербайджана, профессор Ариф Гусейнов отметил большую значимость фестиваля.

"Проведение первого Международного кулинарного фестиваля в Шуше - культурной столице Азербайджана - является историческим событием. Следует отметить, что, наряду с кулинарией, на фестивале проходит обширная презентация азербайджанской культуры и искусства в целом. В частности, особый интерес вызывает интерактивный спектакль "Как рождается ковер" ОАО "Азерхалча" для местных и зарубежных гостей, и проведенный День азербайджанского ковроткача. В фестивале принимают участие именитые азербайджанские художники и скульпторы, которые своим творчеством запечатлевают праздничное событие в жизни страны. Здесь также представлены культурные традиции народов мира, что сближает различные страны. Кулинария является отражением так же культуры и национальных ценностей народов, синтез которых показывает всю яркую палитру фестиваля в Шуше", - сказал Ариф Гусейнов.

Первый Шушинский международный кулинарный фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева и Государственным агентством по туризму. Фестиваль проходит с 5 по 8 мая с участием кулинаров и международных экспертов, представителей из Турции, Германии, России, Австрии, Китая, Франции, Грузии, Ирана, Израиля, Италии, Малайзии, Турции, Японии, Бельгии, Чехии, Канады, Республики Корея, Казахстана, Узбекистана и других стран.

На фестивале представлены различные экономические районы Азербайджана. Для гостей также проводятся мастер-классы, созданы дегустационные зоны, представлена художественная программа с участием более 100 мастеров искусств, организованы спектакли, концерты и выставки.

Представлены не только блюда народов мира, но и материальные и духовные ценности разных стран. В соответствии с этой концепцией на фестивале установлено более 25 павильонов разного формата. Каждый павильон встречает посетителей образцами архитектурных стилей и национальной музыкой разных стран.