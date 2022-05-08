В Баку проходит Фестиваль венгерского кино

В Баку при организации посольства Венгрии в Азербайджане проходит Фестиваль венгерского кино.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках фестиваля, который продлится до 8 мая, будут показаны три фильма.

Отметим, что в первый день зрителям кинофестиваля были представлены короткометражные фильмы, участвовавшие в фестивале "Бушо". Среди них есть 2 короткометражных фильма, снятых обучающимися в Венгрии азербайджанскими студентами в рамках стипендиальной программы "Stipendium Hungaricum".

На фестивале также будет показан фильм "Токсикомо", снятый в жанре драмы. В последний день зрители также увидят комедию "Колыбельная тельца".