В Баку в Международном центре мугама прошел вечер "Любители Юнуса Эмре", передает Day.Az.

В концертной программе, представленной при поддержке фольклорного ансамбля "Горгуд" Института фольклора Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), Института Юнуса Эмре и общественного объединения "Мугам - жемчужина мировой музыки", прозвучали песни на стихи Юнуса Эмре.

Перед началом концертной программы руководитель Института Юнуса Эмре Сельджук Каракылыч, директор Института фольклора НАНА, академик Мухтар Иманов рассказали о жизни и творчестве выдающегося турецкого поэта, философа, последователя суфизма Юнуса Эмре (1240 - 1321). Поэт оказал огромное влияние на турецкую литературу, считается основоположником турецкого стихосложения. Юнус прославился своими стихами, в которых говорилось о человеческих ценностях, любви, справедливости и социальном мире. Его поэзия оказала большое влияние на поздних турецких суфиев, а также вдохновила поэтов возрождения турецкой национальной поэзии.

Была выражена благодарность Международному центру мугама за постоянно оказываемую им поддержку. После показа короткометражного фильма о жизни и творчестве Юнуса Эмре была представлена концертная программа в исполнении фольклорного ансамбля "Горгуд" под руководством заслуженной артистки Нурии Гусейновой.