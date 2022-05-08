В рамках Baku International Jazz Day выступило трио музыканта из США

В рамках дней джаза в Баку - Baku International Jazz Day, организованного министерством культуры Азербайджана, прошел концерт трио джазового пианиста, композитора Руслана Агабабаева, проживающего в США, передает Day.Az.

В состав трио вошли контрабасист, заслуженный артист Руслан Гусейнов и ударник Эльвин Баширов. На вечере прозвучали композиции на различные темы джазовой, поп-музыки и отечественных джазовых стандартов - Softly as in a Morning Sunrise Зигмунда Ромберга и Оскара Хаммерстайна, Oblivion Астора Пьяццолы, Bye bye Blackbird Майлса Дэвиса, ey JuGiant Steps Джона Колтрейна, "Фантазия" Вагифа Мустафазаде, битловский хит "Hey, Jude".

Зрителям были представлены приятные сюрпризы. Руслан Агабабаев исполнил фрагмент из своей кантаты на слова поэта Мамедгусейна Шахрияра Heydərbabaya salam. В сольном исполнении бас-гитарист Руслан Гусейнов представил Deborah's Theme Эннио Морриконе из саундтрека к фильму "Однажды в Америке". А специальным гостем вечера стал заслуженный артист, тарист Шахрияр Иманов: прозвучали Xudayar təsnifi, азербайджанская народная песня Gün keçdi - axşam oldu, авторская песня Balkan Blues.

Лучшим вдохновением Руслан Агабабаев называет музыкальные импровизации, которые рождаются им во время игры с музыкантами на сцене: "Импровизационная музыка - это нечто невероятное, особенно когда ты на сцене с по-настоящему хорошими музыкантами. В целом же, музыка для меня это очень важный элемент моей жизни. Это словно вода для рыбы, и я в музыке как рыба в воде. Главное - создавать и исполнять музыку от души и для души!".

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