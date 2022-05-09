В Турции состоялась премьера симфонии Гара Гараева

В престижном и одном из крупнейших залов Стамбула - Концертном зале Джемаль Решит Рей состоялась турецкая премьера Первой симфонии ("Военной", 1943 год) великого азербайджанского композитора Гара Гараева. Национальным оркестром Концертного зала Джемаль Решит Рей управлял заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

Об этом Day.Az сообщил сам заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Учитывая особый и восторженный отклик зрительской аудитории, оркестр также исполнил дополнительно, вне программы, отрывки из произведения "Семь красавиц" Гара Гараева.

Во втором отделении программы прозвучал знаменитый концерт для гитары с оркестром испанского композитора Хоакина Родриго в исполнении выдающегося испанского гитариста Марко Социаса. Зрители восторженными овациями долго не отпускали азербайджанского дирижера и испанского гитариста.

В заключение концертной программы прозвучали симфонические эскизы "Море" французского композитора Клода Дебюсси, считающиеся жемчужиной мировой симфонической музыки.

Отметим, что все билеты на концерт были проданы за несколько недель до начала программы. Перед концертом прошла пресс-конференция с участием знаменитого музыковеда Насира Антепа, художественного руководителя Концертного зала Джемаль Решит Рей, известного турецкого дирижера Мурата Джем Орхана и азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева. На конференции участники подробно рассказали об истории создания "Военной" симфонии великого Гара Гараева.