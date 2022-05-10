В Центре мугама пройдет вечер памяти Ханлара Джафарова

В Международном центре мугама в Баку 13 мая состоится вечер памяти видного музыканта, исполнителя на гармони Ханлара Джафарова, сообщили Day.Az в Центре.

В ходе мероприятия будет рассказано о творческом пути музыканта, друзья и коллеги Ханлара Джафарова поделятся воспоминаниями о нем.

На вечере, организованном Международным центром мугама совместно с Фондом Хана Шушинского, выступят народный артист Автандил Исрафилов, ансамбль Qaytağı народного артиста Анвера Садыгова, заслуженный артист Закир Мирзоев, доктор философии по искусствоведению, доцент Азербайджанской национальной консерватории Айдын Алиев, солисты центра мугама Миралам Мираламов, Абгюль Мирзалиев, Камила Набиева, а также ученик Ханлара Джафарова, известный исполнитель на гармони Орхан Мирнатигоглу.

Информационная поддержка мероприятия - Trend.az, Day.Аz, Milli.az.