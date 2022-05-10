В Баку состоится показ оперы "Мадам Баттерфляй"

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 14 мая состоится показ оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй", которая входит в число лучших классических произведений, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Для исполнения главной партии Чио-Чио-сан в спектакле руководством Азербайджанского театра оперы и балета приглашена ведущая солистка Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, заслуженная артистка Татарстана РФ, лауреат международных конкурсов вокалистов Гульнора Гатина.

В спектакле также примут участие: заслуженные артисты Азербайджана Азер Заде (партия Пинкертона), Сабина Вахабзаде (партия Сузуки), Алиахмед Ибрагимов (партия Горо), Турал Агасиев (партия Ямадори), солисты Махир Тагизаде (партия Шарплеса), Талят Гусейнов (партия Бонзы) и другие.

Оперой будет дирижировать народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов.

"Мадам Баттерфляй" - опера о трагической любви юной японской гейши из Нагасаки к американскому лейтенанту, а с более широкой точки зрения - о несовместимости культурных традиций Запада и Востока.

В "Мадам Баттерфляй" лирическая итальянская драма помещена в экзотическую оправу в японском стиле. В центре внимания композитора - образ 15-летней Чио-Чио-сан, которая проходит путь от наивной девочки до пережившей душевную драму женщины. "Мадам Баттерфляй" - первая опера Пуччини, в которой он попытался воплотить "экзотический" восточный колорит. Интонации подлинных японских мелодий, японские колокола и тамтамы в оркестре - все это создает неповторимую ауру одной из самых исполняемых опер Пуччини.