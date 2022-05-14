В Баку состоится показ мультимедийного шоу «Музыкальный проектор»

25 июня в Киноцентре Низами при организации компании Art-East Media Group и поддержке киностудии "Азербайджанфильм" состоится показ мультимедийного шоу "Музыкальный проектор".

Как сообщает Day.Az, на мультимедийном шоу "Музыкальный проектор" в новой аранжировке зрителям будут представлены саундтреки к самым популярным фильмам азербайджанского и мирового кинематографа в исполнении камерного оркестра Avanqard. Примечательно, что музыкальные произведения из фильмов, завоевавших большую любовь и симпатию, будут сопровождаться ярким исполнением танцевальных номеров, хореографическими композициями и известными фрагментами из мультфильмов.

Мультимедийное шоу, которое представит камерный оркестр Avanqard, сформирует у зрителей новый художественный вкус и надолго оставит приятное впечатление.