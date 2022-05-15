Заслуженная художница стала жертвой мошенника: он взял у нее 15 000 AZN
Заслуженная художница Азербайджана Елена Хагвердиева стала жертвой мошенника, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.
Так, некий Аладдин Атакишиев взял у нее 15 000 манатов и пообещал помочь ей с документацией по оформлению земельного участка в Ляиш баглары. Однако он просто присвоил эти деньги.
Аналогичное преступление А.Атакишиев совершил в отношении еще пяти граждан.
Возбужденное в связи с его противозаконными действиями на основе поступивших жалоб уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.
Елена Хагвердиева с 1997 года является членом Союза художников, в 2018 году она была удостоена почетного звания "Заслуженный художник" Азербайджана.
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