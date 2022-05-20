Как азербайджанцы обогащали культуру народов Востока

В период раннего средневековья Азербайджан, в частности северная его часть, Кавказская Албания, имела тесные связи с Иберией, Ираном, Византийской империей. В VIII-X вв. Азербайджан входил в состав сперва Омейядского, а затем Аббасидского халифата. К этому времени относятся мусульманизация населения Азербайджана, принятие арабского алфавита, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Большое количество азербайджанцев ездило в культурные центры стран Арабского Востока, в частности в Багдад, и получало там образование, изучало развитую арабоязычную науку и философию. Из среды азербайджанцев выходило много ученых, философов, поэтов и писателей, которые своими трудами обогащали общую культуру и науку народов Ближнего и Среднего Востока.

Культура эпохи расцвета халифата, ставшая преемницей достижений древности и во многом развившая их, на целые столетия определила развитие медицины, географии, астрономии, математики и других отраслей знаний в Европе. Эта культура явилась плодом творчества многих народов, вошедших в состав халифата. В числе других народов, внес свой значительный вклад и азербайджанский народ.

Азербайджанские ученые-географы, астрономы, философы, филологи, поэты и художники на протяжении столетий активно участвовали в создании средневековой восточной культуры, во многом предвосхищая и открывая дорогу развитию различных отраслей знаний в других странах.

Уже в VIII в. азербайджанские поэты ибн Яссар, его брат Муса Шахават и Абуль Аббас А'ма своим творчеством способствовали развитию арабской поэзии. Тут нужно отметить, что в своем сочинении "Аш-шер ва аш-шуара" ибн Кутейба отмечал, что многие приезжие поэты в Медине были по происхожению азербайджанцами. В частности, таковыми были Исмаил ибн Яссар, его брат Муса Шахават и Абуль Аббас А'ма.

Несколько позже - в X в. друг, ученик и последователь гениального мыслителя Востока Абу Али-Сины азербайджанский философ Бахманяр своими сочинениями внес значительный вклад в сокровищницу философской мысли. В его исключительно ценных трудах "Ат-тахсил" ("Образование"), "Бехджат ва эс-саадат" ("Прелести и счастье"), "Зинат филь-маитиг" ("Красота в логике"), "Маратиб аль-мовжудат" ("Иерархия существ"), "Маоид ат-табиат" ("Метафизика") и прочих освещаются и разрабатываются вопросы философии, логики, естествознания и других областей науки того времени.

Бахманяр

В процессе ослабления и распада халифата в период господства сельджукидов в Передней Азии, в Азербайджане, так же как и в других странах Ближнего и Среднего Востока, возникает ряд местных государственных образований, в частности государство Ильдегизидов на юге, и Ширваншахов на севере страны (X - начало ХIII в.). В этот период наряду c арабоязычной культурой, с одной стороны, все больше усиливается влияние персоязычной культуры, а с другой стороны, все шире начинает распространяться тюркский язык.

Многие ученые, философы, поэты и писатели Азербайджана наряду с арабоязычными сочинениями начинали создавать произведения и на персидском языке, внося тем самым вклад в персоязычную восточную культуру.

Среди них особое место занимают Хусейн ибн Хатиб из Урмии и Хатиб Тебризи (XI в.). Хатиб Тебризи был одним из первых преподавателей известной на всем мусульманском Востоке школы-медресе "Низамийе" в Багдаде. Его критические заметки и комментарии к сочинениям классиков арабской филологии Абу-Таммама, Абуль А'ла, Аль-Мутанаби и других можно считать одними из лучших образцов восточной поэзии.

Хатиб Тебризи был учителем известного арабского филолога Джавалиги. Он был не только филологом, но и видным философом, стремившимся в своих сочинениях "Ислахуль-мантиг" ("Исправление логики"), "Э'рабуль-гуран" ("Падежность в Коране") разрешить ряд проблем формальной логики и риторики.

Целая плеяда, выдающихся поэтов выросла в Азербайджане в XI-XII вв. Среди них такие, как Гатран Тебризи (XI в.), поэтесса Мехсети (XII в.), Фелеки (XII в.), Хагани (XII в.), своими художественными произведениями завоевавшие известность во многих странах Передней Азии и нередко затрагивавшие философские и политические проблемы своего времени.

Вершиной развития средневековой литературы в Азербайджане было творчество Низами Гянджеви, впитавшее все лучшее из культурного наследия многих народов Востока и, в свою очередь, на долгое время определившее пути развития литературы и общественной мысли Средней Азии, Ирана и стран Передней Азии.

Выдающимися представителями суфийского религиозно-философского направления, считавшегося прогрессивным для своего времени, являлись Эйн-аль Гуззат из Мияне (XII в.), Шахабеддин Сехреверди (XIII в.). В своих трактатах "Авариф уль-маариф" ("Дары познания"), "А'ламут-Туга" ("Известные набожники") и А'ламут-гуда'а ("Ивестные путеводители") Сехреверди заново пересмотрел многие проблемы пантеистской философии и заслужил признание таких мыслителей Востока, как Кемаладдин Исмаил Исфагани, Саади Ширази и др.

Однако в XIII-XV вв. тюркский азербайджанский язык все больше проникал в сферу духовной культуры народа, особенно в область литературного творчества. Это все больше усиливало культурное общение азербайджанцев в этот период и в дальнейшем наряду с арабоязычными и персоязычными, также с тюркоязычными народами Средней и Малой Азии.

Известные поэты Фазлуллах Найми и Имадеддин Насими (XIV в.) писали свои стихотворения как на персидском, так и на азербайджанском языках. Шах Исмаил Хатаи (конец XV - первая четверть XVI в.) создавал свой "диван" на азербайджанском языке. Выдающийся азербайджанский поэт-лирик Мухаммед Физули свободно творил на трех языках - азербайджанском, персидском и арабском.

Насими

На протяжении XIV-XVI вв. выдвигается новая плеяда ученых, поэтов и художников, значительно обогативших ближневосточную культуру. Крупнейшими представителями исторической мысли средневековья были например, государственные деятели Хиндушах Нахчивани и его сын Мухаммед ибн Хиндушах Нахчивани (XIII-XIV вв.), географ и историк Абдуррашид Бакуви.

В сочинении "Тальхис уль-асар" ("Краткое содержание произведений") Бакуви приводит интересный материал по географии, а также истории, культуре и экономике многих стран Ближнего и Среднего Востока. В этот же период крупнейший философ Махмуд Шабустари (вторая половина XIII-первая четверть XIV в.) завоевал известность как представитель пантеизма, направленного в сущности против ортодоксального ислама.

Сочинения азербайджанских ученых выходили далеко за пределы их родины и нередко использовались в других странах в качестве учебников. В качестве примера укажем книгу по грамматике "Ат-тасриф" ("Спряжение") Ибрагима Иззеддина Зенджани, на которую в XVI в. были составлены комментарии известным арабским филологом Саадеддином Тафтазани, а также трактат "Хадаигуд-дегаиг" ("Сады тонкостей") Саадеддина из Барды, завоевавший популярность во многих странах как лучшее пособие по изучению арабского языка.

Художником с мировым именем, основателем лучшей школы миниатюры является азербайджанец Бехзад (XVI в.), чье творчество вызвало много последователей в Иране, Индии и других странах. В этот же период появились и другие художники-миниатюристы (Амир Довлет Яр, Сеид Ахмед Ваккаш), зодчие Мухаммед Али, Хаджи Ахмед и др.

С конца XVI и особенно с XVII в. в социально-экономической жизни стран Востока, в том числе и Азербайджана, наступает период застоя и упадка. Общий экономический и политический упадок углубляется в Азербайджане также тем обстоятельством, что он становится ареной непрерывных войн между государством Сефевидов и Османской империей, не говоря уже о многочисленных феодальных смутах и междоусобицах. Все это, конечно, сильно мешало научному и культурному развитию, мешало плодотворным и взаимнополезным контактам с другими народами.

Тем не менее даже в этих тяжелых исторических условиях продолжался йроцесс духовного творчества на родном азербайджанском языке. Вместе с тем наблюдается резкое уменьшение применения арабского языка в научном и литературном творчестве. Использование же персидского языка сохранялось еще в течение длительного периода, но ммогие азербайджанские ученые и поэты уже в дальнейшем творили на азербайджанском языке (Молла Панах Вагиф, Молла Вели Видади в XVIII в.).

Хотя XVII и XVIII вв. для Азербайджана, как и для других стран Востока, не является периодом значительных достижений, все же и в это время представители азербайджанской культуры продолжают интересоваться историей и культурой других восточных народов.

Крупным историком второй половины XVI - первой четверти XVII в. был Искендер бек Мунши, автор "Тарихи Аламарае Аббаси" ("Мироукрашающая история Аббасова"). В трудах ученых и поэтов XVIII в. Саиба Тебризи, Ковсари, Абдерреззага Дунбули, Ибрагима Шабустари, Зейнеддина Нахчивани, Мухаммеда Али ибн Садраддина и других отражено научное и литературное наследие народов Ближнего и Среднего Востока.

Особого внимания заслуживает Мухаммед Али ибн Садраддин, автор комментариев ж сочинению известного философа Аль-Газали "Гаваидуль-агаид" ("Правила убеждений") и оригинального трактата "Аль-фаваидуль хаганийа аль-Ахмеди эльханийе" ("Хаганские замечания Илханского Ахмеда"), интересного с точки зрения изучения общественной мысли средневековья.

Сочинения другого азербайджанского ученого - Мирзы Гасана Зинузи ."Бахруль-улум" ("Море знаний"), "Риязуль-джинан" ("Райские луга"), "Васила-туль-ниджат" ("Средство спасения"), "Зубдатуль-амал" ("Сущность надежд") и другие являются своего рода энциклопедией культуры и науки Востока того времени. Только в произведении "Риязуль джинам" приведены такие подробные сведения о философах, поэтах и государственных деятелях Востока, какие до этого не встречались ни в одной другой работе.

Интерес представляют и труды азербайджанского ученого-путешественника Гаджи Зейналабдина Ширвани, который провел в путешествиях около 40 лет,посетив Индию, Иран, Турцию,Африку и арабские страны. Его сочинения представляют собой ценный свод самых раанообразных сведений о посещенных автором странах, в то время еще недоступных для европейских путешественников и исследователей. Другим путешественником, также оставившим интересные сведения о странах Востока, был известный филолог Шейх Ахмед Ширвани, особенно хорошо известный в Индии и Турции.

Г.З.Ширвани

После вхождения Азербайджана в состав России на базе многовековой национальной культуры и под влиянием русской науки и общественной мысли в Азербайджане выросла целая плеяда таких выдающихся поэтов, писателей, ученых и мыслителей, как Мирза Шафи Вазех, А.Бакиханов, М.Ф.Ахундов, Мирза Казем-бек, Сеид Азим Ширвани, Мирза Алекпер Сабир, Джалил Мамедкулизаде и др.

Среди них прежде всего следует отметить видного историка и просветителя Азербайджана XIX в. Аббас-кули Ага Бакиханова (1794-1846 гг.), автора выдающегося исторического трактата "Гюлистан-и-Ирам", написанного на персидском языке. Этот труд был создан Бакихановым на основе литературных источников, фольклора, рукописей и собственных исследований материальных памятников старины и этнографических данных.

А.Бакиханов тщательно изучал многочисленные произведения арабских, персидских и турецких историков и географов, а также работы русских и западноевропейских авторов. Необходимо подчеркнуть, что "Грамматика персидского языка" написана А.Бакихановым в 1823 г., т.е. за 25 лет до издания первого подобного учебника на русском языке Н.Березиным.

Востоковеды России в лице А.Бакиханова видели талантливого ученого, прекрасно знающего историю и быт народов Ближнего и Среднего Востока. Поэтому неслучайно была сделана попытка привлечь его к сотрудничеству в Петербургском университете. Однако желание работать над дальнейшим изучением истории Азербайджана вынудило его отказаться. Будучи знатоком Востока, Бакиханов занимался тажже военной и дипломатической деятельностью.

В XIX в. Азербайджан дал востоковедению такого крупного ученого, как Мирза Джафар Топчибашев (1790-1869 гг.), явившегося первым азербайджанцем, деятельность которого протекала в Петербургском университете и неотъемлема от истории востоковедения в России.

Мирза Джафар Топчибашев (1790-1869 гг.)

Топчибашев в 1819 г. поступил в Петербургский университет в качестве преподавателя восточных языков. В 1827 г. он занял должность адъюнкт-профессора персидского языка и одновременно вел научную работу в Институте восточных языков при Азиатском департаменте Министерства иностранных дел. С 1835 г. Топчибашев - заведующий кафедрой персидской словесности и экстраординарный профессор.

Как ученый, Топчибашев приобрел известность уже в 1830-х годах. Об этом свидетельствует избрание его членом Лондонского королевского азиатского общества. Топчибашев вел большую педагогическую деятельность в области подготовки востоковедческих кадров. Известно, что А.С.Грибоедов учился у него восточным языкам.

Кроме преподавательской деятельности Топчибашев занимался комплектованием книг, фирманов и рукописей на восточных языках. На него был возложен огромный, кропотливый труд по разбору восточных рукописей в Публичной библиотеке Петербурга, с которым он успешно справился.

Полезная, более чем тридцатилетняя деятельность Топчибашева в Петербургском университете и в учебном отделении при Азиатском департаменте не раз была отмечена наградами. По служебной лестнице он поднялся до действительного статского советника.

Топчибашев являлся одним из основателей Русского археологического общества, а с 1851 по 1855 гг. управлял его восточным отделением. Топчибашев также являлся автором ряда поэтических произведений, в том числе поэмы "Победная песня" (1823). Топчибашев также имеет большие заслуги в деле культурного сближения России и Востока.

Другим крупным представителем Азербайджана, внесшим значительный вклад в развитие востоковедения в России в XIX в. был Профессор Мирза Казем-бек (1802-1870 гг.), завоевавший большой авторитет среди ученых России и Европы своими крупными исследовательскими трудами по востоковедению.

Профессором Казем-беком написано более 120 научных трудов, посвященных общественно-политическим и философским течениям на Востоке. Его сочинения по вопросам востоковедения переведены на английский, французский и немецкий языки. Среди них следут отметить: "Баб и Бабиды. Религиозно-политические смути в Персии в 1844-1852 гг.", "Дербенд-намэ", "О появлении и успехах восточной словесности в Европе", "История ислама" и многие другие.

М.Казем-Бек с семьей

Кроме того им составлена "Обирая грамматика турецко-татарского языка", выдержавшая два издания, подготовлены исследования: "Мифология персов по Фирдоуси", "История о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена" и пр.

Одна из главных заслуг Мирзы Казем-бека состоит в том, что он внес огромный вклад в создание и развитие востоковедения в России. В числе учеников Казем-бека имеются такие крупные востоковеды, как Н.Березин, И.А.Иванов, Н.И.Ильминский и многие другие.

О мировой известности Казем-бека говорит и то, что он был ординарным профессором восточной словесности в Казанском университете, членом-корреспондентом императорской Санкт-Петербургской Академии наук, членом Королевского Великобританского и Ирландского обществ в Лондоне, Королевского общества северных антиквариев и Копенгагена и т.д.

Изучение Востока в Азербайджане в XIX в. неразрывно связано с именем выдающегося представителя передовой культуры азербайджанского народа - Мирзы Фатали Ахундова. В своем замечательном трактате "Три письма индийского принца Кемал-уд-Довле к персидскому принцу Джелал-уд-Довле и ответ сего последнего" Ахундов мастерски воссоздал действительную картину иранского и индийского обществ.

Немалый интерес представляет работа М.Ф.Ахундова "Положение турецкой армии под Багдадом в 1618 г.", в которой он всесторонне анализирует причины слабости Турции и успехов Шах-Аббаса.

Значительное место в творчестве Ахундова занимает критика придворной восточной историографии. В его "Критических заметках" остро и мастерски высмеиваются восточные историографы, которые увлекались бес-содержательной и цветистой фразеологией. Одной из важных предпосылок культурного, развития восточных народов М.Ф.Ахундов считал введение латинского алфавита взамен арабского. Научно обосновав эту реформу, он практически боролся за принятие нового алфавита.

Последовательным борцом за освобождение народов Востока явился орган революционной демократии Азербайджана журнал "Молла Насреддин", издаваемый выдающимся деятелем азербайджанского народа Джалилом Мамедкулизаде.

Журнал отражал интересы трудящихся масс и был революционно-демократическим органом передовой части азербайджанской интеллигенции. Он вел борьбу против самодержавия, ханов, беков, капиталистов, за освобождение азербайджанского народа и других народов Востока.

Ведущими сотрудниками журнала являлись революционно настроенные писатели: Джалил Мамедкулизаде, М.А.Сабир, А.Ахвердиев, М.С.Ордубади, Али Назми, художник Азим Азимзаде и др. Журнал широко распространялся и пользовался огромным авторитетом в Закавказье, Средней Азии, Поволжье, Сибири, а также в Иране, Турции, Египте, Индии, на Балканах и т.д.