При киностудии "Азербайджанфильм" создан экспертный совет
При киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы создан экспертный совет, сообщили Trend на киностудии, передает Day.Az.
Целями создания совета являются организация конкурсов на производство художественных, документальных, анимационных фильмов и других аудиовизуальных произведений и формирование сценарного портфолио.
Председателем экспертного совета, в который вошли пять специалистов, стал киновед, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Аяз Салаев.
В состав совета вошли актриса, народная артистка Азербайджана Мехрибан Зяки, заведующий кафедрой "Киноведение и экранная драматургия" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, профессор, драматург, заслуженный деятель искусств Али Амирли, преподаватель кафедры "Киноведение и экранная драматургия", искусствовед, киноредактор Надир Бадалов, драматург и сценарист Исмаил Иман.
Ответственный секретарь экспертного совета - Лейла Везирзаде.
Срок полномочий членов совета истекает в конце нынешнего года.
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