При поддержке Фонда Гейдара Алиева будут представлены новая коллекция ковров и книга об истории коврового искусства

При поддержке Фонда Гейдара Алиева реализован еще один проект, направленный на сохранение, развитие и продвижение национально-духовных ценностей и культурного наследия Азербайджана. Подготовленные в рамках проекта, реализация которого началась в 2016 году, новая коллекция ковров под названием "Azərbaycan xalçası - ilmələrin rəqsi" и одноименная книга, будут представлены в Центре Гейдара Алиева 3 июня.

Как передает Day.Az, искусство ковроткачества в Азербайджане на протяжении веков было неотъемлемой частью быта и культуры азербайджанского народа и дошло до наших дней. В результате поручений и заботы Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой был принят ряд важных документов в области развития коврового искусства в Азербайджане, реализованы различные проекты.

Ковры "Yaranış", "Şikargah", "Xan ovu", "Cəng və barış", "Bəndi-rumi", "Şəbəkəli", "Adəm və Həvva, "Ağaclı", "Narlı", "Göllü", "Ləçək-turunc", "Dörd fəsil", "Tağlı", "Cəmadət" в коллекции, дающей новое дыхание древнему искусству, будут интересны посетителям как уникальные образцы искусства. Каждое из этих произведений передает посетителю свое послание через узоры, орнаменты. А в произведении "Yaranış" ярким художественным языком отражены все этапы его создания - от подготовки сырья до создания ковра.

В создании новой коллекции приняли участие шесть художников и 14 ткачей во главе с народным художником Азербайджана Эльдаром Микаилзаде. Ковры, окрашенные натуральными красителями, сотканы из шелка и шерсти. Здесь использованы 170 цветов и оттенков. Чтобы получить различные цветовые оттенки, ткачи создавали новую нить из нескольких цветов, распуская тонкие, как волосы шелковые нити. При создании ковров неиссякаемым источником вдохновения стали великолепный Дворец Шекинских ханов, Дом Шекихановых, шебеке, природные узоры, богатая флора и фауна, вышивка "текелдуз", изящные ювелирные изделия.

Подробная информация о произведениях, входящих в коллекцию "Azərbaycan xalçası - ilmələrin rəqsi", содержится в одноименной книге. В издании читателям представлены материалы об истории коврового искусства в Азербайджане, мерах, предпринимаемых государством по сохранению древнего искусства, представлены материалы о процессе создания новой коллекции.