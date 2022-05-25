YARAT представляет ретроспективную выставку Уджала Хагвердиева "Общение в присутствии"

Пространство современного искусства YARAT с 26 мая по 16 октября представляет персональную ретроспективную выставку "Общение в присутствии" ("Mövcudluqda ünsiyyət") азербайджанского художника Уджала Хагвердиева в Музее живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков, сообщает Day.Az.

Пространство современного искусства YARAT впервые представляет широкомасштабную музейную выставку азербайджанского художника Уджала Хагвердиева в Музее живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков. Экспозиция, в состав которой входят многие картины, этюды, альбомные зарисовки, стихи, личные вещи и фотографии художника из частных и государственных коллекций, насчитывает около 250 живописных и графических произведений, охватывающих весь спектр его творчества. Большинство произведений будут впервые представлены широкой общественности. "Общение в присутствии" передаёт идею о "нахождении в пространстве" Уджала Хагвердиева. Освещая все аспекты творчества художника, выставка дает зрителю возможность вести с ним безмолвный "диалог". Хотя художника уже нет в живых, экспозиция построена на основе его концепции "созерцания" и "наблюдения". Это "общение" позволяет ощутить "бытие" Уджала; затрагивая его внутренний мир, экспозиция не только отражает аспекты личности и творчества художника, но также представляет его как прекрасного колориста и знатока живописи, неизменно находящегося в поиске чего-то нового.

Уджал Хагвердиев, начавший свой творческий путь в 80-х годах прошлого века, известен своими художественными поисками и экспериментами в различных жанрах, направлениях и видах творчества. В своем творчестве, богатом не только визуальными исследованиями, но и с тематической точки зрения, художник помимо бытовых тем (люди, животные, природа, предметы и т.д.) делает отсылки к воображению и мечтам, восточной философии и религиозным темам. В результате этих поисков Уджал создал исключительный визуальный язык с неповторимым стилем и остался в истории искусства уникальным в своем многообразии художником.

Последние 5 лет своей жизни он посвятил росписи фресок в церкви Михаила Архангела в Баку. Его жена, художница Елена Хагвердиева, завершила эту работу уже после его смерти.

Куратор выставки - Фарах Алекперли. Вход бесплатный, по ковид-паспортам.

Уджал Хагвердиев (1960-2004) - представитель семейства художников Ахвердиевых. После окончания в 1979 году художественной школы им. Азима Азимзаде продолжил образование в Азербайджанском педагогическом институте. После смерти своего отца Гасана Ахвердиева считал своими учителями Кямала Ахмеда и Сянана Гурбанова. Мастер кисти вдохновлялся итальянским Возрождением, а также модернистскими стилями (неоимпрессионизмом, кубизмом и фовизмом), а также каджарской школой живописи. Работы художника экспонировались в России, Грузии, ОАЭ, Франции, Тунисе, Австрии, Германии и Турции; его произведения хранятся в частных коллекциях США, Австрии, Германии, Финляндии и России.