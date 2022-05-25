Таланты Gənclərə dəstək стали сами юными участниками İnternational Baku Piano Festival

В рамках первого Международного фортепианного фестиваля в Баку в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева (Кирха) прошел концерт участников проекта Gənclərə dəstək (Поддержка молодежи), передает Day.Az.

Юные таланты Гусейн Нифталиев, Омар Гасанли, Туран Джафарзаде, Нил Мурсалова, Хумай Ибрагимли, Ринат Шарифли, Инджи Гасанли, Фидан Нагиева, Аскерли Иган Умид, Айлин Бабаева, Али Велиев и Мирсамед Новрасли исполнили произведения азербайджанских и мировых классиков классической музыки в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением дирижёра Валида Агаева. Участники вечера были отмечены дипломами от организаторов проекта.

Ведущий вечера - Тофиг Гасансой. Фото и видео - Кямран Багиров.

Gənclərə dəstək - проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Этот проект - источник самых разных возможностей для реализации талантов и творческих идей. Автор идеи проекта - директор филармонии, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде, координатор - музыковед Айла Керимова-Закария.

Первый Международный фортепианный фестиваль - İnternational Baku Piano Festival, организованный при поддержке министерства культуры Азербайджана, проводится в Баку с 20 по 27 мая. Девиз фестиваля: May piano inspire you! Основатель и директор фестиваля - заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. В течение недели ведущие зарубежные и азербайджанские пианисты-виртуозы предоставят возможность зрителям насладиться хорошей музыкой. Каждый день недели на выбор меломанов концерты в различных жанрах, от классики до джаза.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Билеты по ссылке https://iticket.az/events/1st-baku-international-piano-festival

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