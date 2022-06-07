Фестиваль в честь Фирангиз Ализаде завершился показом оперы о Карабахе

На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета торжественно завершился потрясающий музыкальный фестиваль, посвященный юбилею председателя Союза композиторов Азербайджана, члена-корреспондента Академии наук Азербайджана, кавалера орденов "Шараф" и "Шохрат", народной артистки, профессора Фирангиз Ализаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль завершился показом оперы "Интизар". Автором либретто является ректор Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, академик Наргиз Пашаева, композитор - народная артистка Фирангиз Ализаде.

"Интизар" - опера об истории и событиях в Карабахе, она повествует о борьбе добра со злом. Это крупномасштабное произведение воплощает в себе думы и чаяния азербайджанского народа.

В спектакле приняли участие ведущие солисты театра оперы и балета - заслуженные артисты Инара Бабаева (партия Мелек), Рамиль Гасымов (партия Арифа), Ильхам Назаров (партия Чужака) и другие известные вокалисты.

Постановка представлена под управлением главного дирижера и музыкального руководителя театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева.

Спектакль с большим интересом был принят публикой.

Информационная поддержка спектакля - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az