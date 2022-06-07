Нетребко планирует концерты в Европе

Оперная певица Анна Нетребко в одном из новых интервью западным СМИ заявила, что в ближайшие пять лет не будет выступать в России. Об этом сообщает Teleprogramma.pro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Нетребко, ее планы идут до 2027 года. "Я готовлю несколько ролей, с которыми хотела бы дебютировать в предстоящем сезоне", - сказала она.

Нетребко планирует провести концерты на ведущих европейских площадках. Во второй части года ее ждет большой концерт в столице Аргентины - Буэнос-Айресе.