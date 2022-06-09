В Театре юного зрителя показали моноспектакль "Наказание"

В Государственном театре юного зрителя состоялся показ моноспектакля по пьесе Тамары Велиевой "Наказание", посвященный юбилею заслуженной артистки Кямали Гусейновой (Кямаля Музаффар), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спектакль поставлен главным режиссером театра, заслуженным деятелем искусств Мехрибан Алекберзаде. Постановка с сюжетной линией, держащей зрителя до конца действия в напряжении, и, конечно же, блестящей игрой актрисы, была ранее удостоена международных наград фестивалей в Турции, России, Иране и других странах.

Спектакль заслуживает самых высоких похвал с точки зрения мастерства передачи сюжета, эмоций и перевоплощений героини. Создается впечатление, будто смотришь сериал. Картины судьбы одновременно счастливой и несчастной женщины, череда образов в лице актрисы - все это оживает на глазах зрителей. Воплощение образа переходит с уровня бытовой драмы в социальную драму. По сюжету, замужняя женщина влюбляется в другого мужчину, что в итоге приводит к трагедии. Муж героини, узнав об этом, лишает ее детей. А когда ее еще и бросает любимый, она остается ни с чем - без семьи, без детей, без любимого. И, не найдя выход из создавшегося положения, решает совершить суицид...

Был ли другой путь наказания, вернее самонаказания? Всегда ли можно идти на поводу нахлынувших чувств? Эти вопросы так и остаются открытыми...

В завершение спектакля зал одарил Кямалю Гусейнову и творческий коллектив овациями и цветами!