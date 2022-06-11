Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Азер Рзазаде выступит на гала-концерте Рижского оперного фестиваля, сообщает сайт Латвийской национальной оперы и балета, передает Day.Az.

Мероприятие пройдет с 8 июня по 1 июля на сцене Латвийской национальной оперы и балета.

Фестиваль, который проводится уже более 20 лет и каждое лето завершает сезон Латвийской национальной оперы, представляя самые яркие события прошедшего музыкального года, ждут как латвийские любители культуры, так и иностранные гости.

Кульминацией мероприятия и сезона станет гала-концерт, который пройдет как в Латвийской национальной опере 30 июня, так и впервые в Елгавском концертном зале 1 июля. В нем примут участие солисты Латвийской национальной оперы и приглашенные солисты, среди которых и Азер Рзазаде.