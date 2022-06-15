В Баку состоялась премьера спектакля о Хуршидбану Натаван

В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) состоялась премьера спектакля Бакинского муниципального театра "Xan qızı" (Ханская дочь), передает Day.Az.

На мероприятии минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Премьерный показ спектакля посетили общественные деятели, известные представители культуры и искусства. Среди них - народный писатель Азербайджана Эльчин Эфендиев, дипломат Ильгар Мухтаров, народные артисты Гаджи Исмаилов и Рафиг Азимов, заведующая сектором театра министерства культуры Азербайджана Кенуль Джафарова и многие другие.

Спектакль посвящен "Году города Шуша" и 190-летию известной азербайджанской поэтессы, дочери последнего карабахского хана Мехтигулу-хана - Хуршидбану Натаван.

Премьера приурочена к 77-летию со дня рождения народной артистки, лауреата Государственной премии Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф" Амалии Панаховой. Напомним, что Бакинский муниципальный театр был создан по инициативе Амалии Панаховой в 1992 году. Она привлекла в него, наряду с актёрами среднего и старшего поколения, и молодые таланты, создала все условия для развития их творческих способностей.

Выступая перед показом спектакля, режиссер, народный артист Азербайджана Марахим Фарзалибеков отметил, что спектакль "Xan qızı" поставлен по мотивам пьесы "Хуршидбану Натаван" народного писателя, драматурга Ильяса Эфендиева.

"Ставя эту постановку в 1981 году, мы думали о ее названии - "Ханская дочь" или "Хуршидбану Натаван"... В советское время ставить спектакль о дочери хана было нельзя, и постановка получила название "Хуршидбану Натаван". На протяжении многих лет она с успехом демонстрировалась на сцене Академического национального драматического театра. Образ Хуршидбану Натаван в том спектакле воплотила видный мастер театральной сцены Амалия Панахова. Уже в наши дни, работая над новой постановкой в Бакинском муниципальном театре, мне хотелось, чтобы он носил название именно "Ханская дочь"", - сказал Фарзалибеков.

Далее вниманию публики была представлена лирико-драматическая постановка. Прозвучавшая в самом начале песня "Шушанын даглары башы думанлы" перенесла зрителей в древний город Шуша с его неповторимой и уникальной природой. Действие постановки начинается со сцены открытия родника Иса булагы, который Хуршидбану Натаван проводит с целью обеспечения городского населения водой и благоустройства города Шуша. Эта и дальнейшие сцены демонстрируют то, как на протяжении всей своей жизни Хуршидбану Натаван заботилась о простом народе, занималась просвещением и благотворительностью.

Наряду с общественной деятельностью дочери последнего карабахского хана Мехтигулу-хана, в спектакле также затрагивается тема ее личной жизни, брака с Хасай-беком. Страдания, душевная боль, недопонимание... Несмотря на тяготы и невзгоды, выпавшие на долю поэтессы, Хуршидбану Натаван всегда оставалась сильной духом.

В спектакле прозвучали лирические стихи Хуршидбану Натаван, и каждая строка поэтических сочинений говорит о том, что сердце ее автора наполнено безмерной любовью к родному краю и без него оно не может биться.

Постановка рассказывает о творчестве и жизни Хуршидбану Натаван, судьбоносных встречах, значимых событиях, важных решениях, повлиявших на судьбу поэтессы. Ее жизнь, деятельность неразрывно были связаны с городом Шуша, и в спектакле эта связь проходит красной нитью. Натаван говорит о городе Шуша с огромной любовью, трепетом, она воспевает красоту и величие природы родного края.

Актриса Ульвия Рза, воплотившая образ Хуршидбану Натаван, сделала это крайне чутко и трепетно, она мастерски передала добродетельные черты ее характера, показала сильную, стойкую к любым невзгодам женщину. Другие актеры, все без исключения, также мастерски передали характеры своих героев.

Невероятной красоты национальные костюмы, декорации, музыкальное и световое оформление усиливали динамику и драматизм сценических действий.

Публика приняла постановку очень тепло, аплодисменты зрителей после спектакля не смолкали, именно такая их реакция стала еще одним подтверждением того, что премьера удалась.

Отметим, что режиссером-постановщиком спектакля "Xan qızı" является народный артист Азербайджана Марахим Фарзалибеков.

Роли в спектакле исполнили заслуженные артисты Рафиг Ибрагимов и Ахмед Салахов, актеры театра Ульвия Рза, Турал Ахмед, Исмаил Атакишиев, Тогрул Рза, Мехман Абдуллаев, Зульфия Гурбанова, Тезегюль Мамедова, Зульфия Мамедова, Айнур Аббасова, Гюнель Гамидова, Азиза Гашимова.