Planet Calling: новая выставка издательского дома NARGIS

24 июня на Бакинском приморском бульваре откроется уже ставшая традиционной эко-выставка издательского дома NARGIS. Она посвящена окружающей среде и ставит целью осознание экологических проблем через искусство, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В экспозиции будут представлены 13 инсталляций из трудноперерабатываемых материалов и отходов промышленности. Инициатором проекта выступила главный редактор журнала NARGIS Ульвия Махмуд.

Проект подготовлен при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Министерства по чрезвычайным ситуациям АР, Исполнительной власти города Баку, ОАО "AzərEnerji", ОАО "Azərişıq", ОАО "Azərsu", Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, ЗАО Baku Steel Company, Бакинского транспортного агентства, Государственного управления радиочастот, Space 13.

На протяжении трех лет издательский дом NARGIS проводит не только выставки, но и образовательные мастер-классы для школьников. Так, в 2022 году совместно с "Экоклубом" при движении "Yaşıl Şəbəkə" ("Зеленая сеть"), действующим при Республиканском центре развития детей и молодежи Министерства образования АР, в 40 бакинских школах, лицеях и гимназиях были проведены мероприятия, направленные на формирование и развитие экологической культуры молодого поколения.

Выставка продлится до 24 августа. Вход свободный.