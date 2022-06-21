Определились победители VIII Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля

Названы имена победителей и призеров VIII Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

VIII Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля посвящен 125-летию со дня рождения великого певца. Конкурс начался 16 июня, среди конкурсантов около 100 вокалистов из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Монголии, Израиля, России и других стран.

Возраст участников от 18 до 35 лет включительно, среди них - оперные певцы, выпускники и студенты средних и высших музыкальных учебных заведений. Прослушивания проходили в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку.

По решению профессионального жюри конкурса Гран-при удостоена представительница Азербайджана Эльмина Гасанова. Эльмина Гасанова - выпускница кафедры сольного пения и оперной подготовки Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Ее педагоги - народная артистка Азербайджана Гюльназ Исмаилова и Тамар Ивери (Грузия).

I премию конкурса завоевал Анхбаяр Энхболд (Монголия); II премию - Никита Волков (Россия) и Ольга Рудик (Украина); III премию - Балуан Беркенов (Казахстан), Александра Соколова (Россия), Гамид Абдулов (Азербайджан); IV премию - Эзги Карая (Турция) и Нигяр Джафарова (Азербайджан).

Специальными призами награждены - Бат-Эрдэнэ Доржцэдэн (Монголия) "За лучшее исполнение произведений азербайджанских композиторов из репертуара Бюльбюля", Медея Чикашвили (Грузия) удостоена приза "Надежда", а "Приз зрительских симпатий" получила Валерия Латышева (Россия).

Отметим, что заключительный концерт Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля и награждение лауреатов запланированы на 22 июня в городе Шуша.