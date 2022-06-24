В Баку проходят панельные обсуждения в рамках проекта Shusha talks

В Международном центре мугама в Баку проходит мероприятие в рамках проекта министерства культуры Азербайджана Shusha talks (Şuşa söhbətləri/"Разговоры о городе Шуша"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Второе по счету мероприятие, организованное в рамках проекта, посвящено теме "Musiqinin Şuşaya qayıdışı" ("Возвращение музыки в город Шуша").

В своем выступлении на нем заведующая отделом медиа и коммуникаций министерства культуры Марьям Гафарзаде проинформировала участников о реализованных ведомством проектах и мероприятиях в рамках Года города Шуша.

В их числе - публикация печатных изданий, проведение конкурсов, фестивалей, организация концертных программ и других проектов в сфере театра, радио и т.д.

Было отмечено, что цель проекта Shusha talks - ознакомление и изучение мнений представителей общественности, деятелей культуры и искусства, блогеров и представителей творческой индустрии относительно возрождения Карабаха.

Далее состоялись панельные обсуждения. В них принимают участие народные артисты - художественный руководитель Эстрадно-фольклорного ансамбля "Джанги" Мирджавад Джафаров и художественный руководитель Азербайджанского государственного ансамбля танца Руфат Халилзаде, заслуженные артистки - певица Айбениз Гашимова и руководитель ансамбля "Деде Горгуд" при Институте фольклора Национальной академии наук Азербайджана Нурия Гусейнова, а также исполнитель на таре Арслан Новрасли.