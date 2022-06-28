Сегодня день рождения основателя азербайджанской национальной прессы Гасан бека Зардаби

Министерство культуры Азербайджана на своей странице в Инстаграме поделилось публикацией в связи с днем рождения Гасан-бека Зардаби, передает Day.Az.

Отметим, что азербайджанский общественный деятель, просветитель и публицист, основатель первой газеты на азербайджанском языке "Экинчи" Гасан бек Зардаби родился 28 июня 1842 года.