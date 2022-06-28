https://news.day.az/culture/1474570.html Сегодня день рождения основателя азербайджанской национальной прессы Гасан бека Зардаби - ФОТО
Сегодня день рождения основателя азербайджанской национальной прессы Гасан бека Зардаби - ФОТО
Министерство культуры Азербайджана на своей странице в Инстаграме поделилось публикацией в связи с днем рождения Гасан-бека Зардаби, передает Day.Az.
Отметим, что азербайджанский общественный деятель, просветитель и публицист, основатель первой газеты на азербайджанском языке "Экинчи" Гасан бек Зардаби родился 28 июня 1842 года.
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