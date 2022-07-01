В Баку прошла премьера хореографического спектакля "Смерть Ангела"

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Баку состоялась премьера хореографического спектакля La Muerte Del Angel ("Смерть Ангела"), поставленного выпускницей Бакинского хореографической академии, педагогом школы танго Baku Tango Therapy, молодым балетмейстером Ленай Сеидализаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Спектакль представлен при поддержке министерства кульутры и Бакинской хореографической академии.

Ленай Сеидализаде - автор либретто и режиссер спектакля, который стал ее творческим дебютом в качестве балетмейстера на большой сцене. В постановке она сама исполнила главную роль.

Роль главного героя сыграл актер Государственного театра пантомимы Али Ализаде.

...Они представляют друг друга в своем воображении, еще не представляя о том, что скоро их встреча состоится. Ангелы направляют их, словно рассказывая историю их будущей любви... Так начинается спектакль, действие которого разворачивается в Буэнос-Айресе. Но в ходе сюжета ангелы предостерегают влюбленных от слишком сильных пламенных чувств, которые могут привести к трагедии...

Слоганом спектакля стала фраза "Жизнь имеет смысл только потому, что не бесконечна, и именно смерть заставляет людей любить жизнь" из известного американского сериала "Зачарованные". А название взято из одноименного произведения аргентинского классика Астора Пьяцоллы, музыка которого была использована в спектакле наряду с композициями молодого пианиста Турала Рафаэля, аргентинским фольклором, различными направлениями танго.

В проекте также приняли участие заслуженные артисты Алексей Милтых и Юлия Моторина, представители Танго-сообщества Азербайджана, Dance & Art Studio, El Club de Tango, выпускники Бакинской хореографической академии, солисты и танцоры.

В заключение выступили педагоги Ленай - заслуженные артисты Лейла и Закир Агаевы, пожелав воспитаннице дальнейших творческих успехов. Овациями была встречена 93-летняя бабушка Ленай, живая легенда и корифей танцевального искусства, хореограф-балетмейстер, кавалер государственных орденов, народная артистка Азербайджана Роза Джалилова, которая поздравила внучку и творческий коллектив с премьерой, пожелав им новых и больших свершений в искусстве. От имени посольства Аргентины артистам было вручено благодарственное письмо за вклад в пропаганду аргентинской культуры в Азербайджане.