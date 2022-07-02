В Кремлевском дворце представят шедевр азербайджанского искусства

Третьего июля на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве пройдет показ балета "Тысяча и одна ночь" выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт дворца.

Постановку представят артисты театра "Кремлевский балет". Показ посвящается выдающимся деятелям азербайджанской культуры.

"Хореограф-постановщик - основатель театра "Кремлевский балет" Андрей Петров сочинил хореографическую сказку, красочную феерию, в основе которой гармоничное сочетание образной музыки и классической хореографии.

Сценограф спектакля, выдающийся художник Таир Салахов (1928-2021 годы) создал мощные декорации в свойственной ему особой благородной манере, где стройность линий соседствует с контрастностью и сочностью цвета", - говорится в сообщении.

Шедевр балетного искусства "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова был создан в 1979 году по мотивам сказок "Тысячи и одной ночи" на либретто Наили Назировой, Максуда и Рустама Ибрагимбековых.