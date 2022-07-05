В Баку прошла церемония награждения лучших актеров театрального сезона - ФОТО
В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялось награждение работников, отличившихся творческими успехами за текущий 112-й сезон и внесших вклад в развитие театрального искусства, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.
Эта церемония награждения является традиционной в Музыкальном театре.
В своем выступлении директор театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев рассказал о реализованных за сезон проектах, проделанной работе и достигнутых успехах.
Далее состоялась церемония награждения. Награды актерам вручили заведующая сектором театра министерства культуры Кенуль Джафарова, народные артистки Афаг Баширгызы и Фатма Махмудова, заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Марьям Ализаде, доктор философии по искусствоведению, доцент Севиль Керимова, заслуженные артисты Борис Графкин и Мубариз Гамидов, дирижер театра, заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев.
Наград в следующих категориях удостоены:
- "Любимый актер сезона" - народный артист Пярвиз Мамедрзаев;
- "Первый моноспектакль в истории театра" - заслуженный артист Шовги Гусейнов за постановку Utancaq qız ("Кроткая");
- "Актер сезона" (русская труппа) - заслуженный артист Фарид Алиев;
- "Актриса сезона" (русская труппа) - заслуженная актриса Наргиз Керимова;
- "Любимая актриса сезона" - Ульвия Алиева;
- "Перспективный актер сезона" - Заур Алиев;
- "Перспективная актриса сезона" - Нигяр Гараева;
- "Самый результативный актер" - Фарид Рзаев;
- "Самая результативная актриса" - Мехрибан Залиева;
- "Актер сезона" - Самедзаде Хасиев;
- "Актриса сезона" - Эльнара Нагдалиева;
- "Лучший артист балета сезона" - Мухамед Абдуллаев;
- "Лучшая артистка хора сезона" - Мехрибан Раджабова;
- "Лучший музыкант сезона" - Фаррух Гюняшов;
- "Лучший технический работник сезона" - Мухамед Мухамедов;
- "Лучший исполнитель мужского образа за весь сезон" - Алимамед Новрузов;
- "За успешное исполнение женской роли в течение сезона" - Гюльнара Абдуллаева;
- "Самый деловой сотрудник сезона" - Габиль Гезалов;
- "За самую смелую мужскую роль сезона" - Ниджат Али;
- "За исполнение самого смелого женского образа сезона" - Гюльтадж Алили;
- "За лучшее исполнение детской роли в сезоне" - Аделя Османова;
- "Друг театра" - Турал Бадалов;
- "Лучший спектакль сезона" - Lara Martin's Jazz Club (режиссер-постановщик - Ирада Гезалова).
Кроме того, награду Büllur alma ("Хрустальное яблоко") имени Гусейнаги Садыгова была вручена заслуженной артистке Нахиде Оруджовой и режиссеру-постановщику театра Самиру Гуламову за спектакль Paris Notr-Dama ithaf ("Посвящение Нотр-Дам де Пари").
Присутствующий на мероприятии художник из Тебриза Гадир Фатхи преподнес участнику 44-дневной Отечественной войны, артисту балета театра Мураду Агаеву его портрет, который он написал во время мероприятия.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре