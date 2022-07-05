В Баку прошла церемония награждения лучших актеров театрального сезона

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялось награждение работников, отличившихся творческими успехами за текущий 112-й сезон и внесших вклад в развитие театрального искусства, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Эта церемония награждения является традиционной в Музыкальном театре.

В своем выступлении директор театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев рассказал о реализованных за сезон проектах, проделанной работе и достигнутых успехах.

Далее состоялась церемония награждения. Награды актерам вручили заведующая сектором театра министерства культуры Кенуль Джафарова, народные артистки Афаг Баширгызы и Фатма Махмудова, заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Марьям Ализаде, доктор философии по искусствоведению, доцент Севиль Керимова, заслуженные артисты Борис Графкин и Мубариз Гамидов, дирижер театра, заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев.

Наград в следующих категориях удостоены:

- "Любимый актер сезона" - народный артист Пярвиз Мамедрзаев;

- "Первый моноспектакль в истории театра" - заслуженный артист Шовги Гусейнов за постановку Utancaq qız ("Кроткая");

- "Актер сезона" (русская труппа) - заслуженный артист Фарид Алиев;

- "Актриса сезона" (русская труппа) - заслуженная актриса Наргиз Керимова;

- "Любимая актриса сезона" - Ульвия Алиева;

- "Перспективный актер сезона" - Заур Алиев;

- "Перспективная актриса сезона" - Нигяр Гараева;

- "Самый результативный актер" - Фарид Рзаев;

- "Самая результативная актриса" - Мехрибан Залиева;

- "Актер сезона" - Самедзаде Хасиев;

- "Актриса сезона" - Эльнара Нагдалиева;

- "Лучший артист балета сезона" - Мухамед Абдуллаев;

- "Лучшая артистка хора сезона" - Мехрибан Раджабова;

- "Лучший музыкант сезона" - Фаррух Гюняшов;

- "Лучший технический работник сезона" - Мухамед Мухамедов;

- "Лучший исполнитель мужского образа за весь сезон" - Алимамед Новрузов;

- "За успешное исполнение женской роли в течение сезона" - Гюльнара Абдуллаева;

- "Самый деловой сотрудник сезона" - Габиль Гезалов;

- "За самую смелую мужскую роль сезона" - Ниджат Али;

- "За исполнение самого смелого женского образа сезона" - Гюльтадж Алили;

- "За лучшее исполнение детской роли в сезоне" - Аделя Османова;

- "Друг театра" - Турал Бадалов;

- "Лучший спектакль сезона" - Lara Martin's Jazz Club (режиссер-постановщик - Ирада Гезалова).

Кроме того, награду Büllur alma ("Хрустальное яблоко") имени Гусейнаги Садыгова была вручена заслуженной артистке Нахиде Оруджовой и режиссеру-постановщику театра Самиру Гуламову за спектакль Paris Notr-Dama ithaf ("Посвящение Нотр-Дам де Пари").

Присутствующий на мероприятии художник из Тебриза Гадир Фатхи преподнес участнику 44-дневной Отечественной войны, артисту балета театра Мураду Агаеву его портрет, который он написал во время мероприятия.