Как бакинский театр учит не отчаиваться даже в самых сложных ситуациях? - ФОТО
Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига представил премьеру спектакля Düyməciy ("Дюймовочка"), сообщили Day.Az в пресс-службе театра.
Спектакль поставлен по мотивам произведения датского писателя, автора всемирно известных сказок для детей и взрослых Ганса Христиана Андерсена.
Режиссер-постановщик спектакля - главный режиссер театра, заслуженный артист Азербайджана Гурбан Масимов, художник-постановщик Равана Ягубова, композитор - заслуженный артист Вугар Джамалзаде.
В музыкальном спектакле-сказке заняты: заслуженная артистка Джамиля Аллахвердиева, актеры Рагим Рагимов, Самира Наджафова, Нармин Ахмедова, Ясин Аббасов и Рамиз Гамбаров.
Спектакль приковывает внимание зрительской аудитории увлекательным сюжетом, яркими декорациями и костюмами. Кроме того, актеры используют в нем элементы пантомимы и мимики.
Спектакль учит юных зрителей тому, что всегда нужно стремиться к светлому, делать добро и не отчаиваться даже в самых сложных ситуациях.
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