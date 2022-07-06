Как бакинский театр учит не отчаиваться даже в самых сложных ситуациях?

Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига представил премьеру спектакля Düyməciy ("Дюймовочка"), сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Спектакль поставлен по мотивам произведения датского писателя, автора всемирно известных сказок для детей и взрослых Ганса Христиана Андерсена.

Режиссер-постановщик спектакля - главный режиссер театра, заслуженный артист Азербайджана Гурбан Масимов, художник-постановщик Равана Ягубова, композитор - заслуженный артист Вугар Джамалзаде.

В музыкальном спектакле-сказке заняты: заслуженная артистка Джамиля Аллахвердиева, актеры Рагим Рагимов, Самира Наджафова, Нармин Ахмедова, Ясин Аббасов и Рамиз Гамбаров.

Спектакль приковывает внимание зрительской аудитории увлекательным сюжетом, яркими декорациями и костюмами. Кроме того, актеры используют в нем элементы пантомимы и мимики.

Спектакль учит юных зрителей тому, что всегда нужно стремиться к светлому, делать добро и не отчаиваться даже в самых сложных ситуациях.