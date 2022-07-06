Этибар Гасанзаде представил проект "Шуша – вершина Победы" с участием героев Карабахской войны

В Центре Гейдара Алиева в Дашкесанском районе прошла презентация литературно-художественного видеопроекта Şuşa - Zəfərin zirvəsi ("Шуша - вершина Победы") члена Союза писателей Азербайджана, лауреата национальных конкурсов, инвалида первой группы Этибара Гасанзаде.

Проект посвящен Году города Шуша, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Видеоматериал представлен в рамках проекта Этибара Гасанзаде "Карабах - это Азербайджан!", который реализуется с 2020 года и посвящен Победе в 44-дневной Отечественной войне.

На открытии вечера минутой молчания была почтена память шехидов, погибших за свободу и независимость страны. Выступившие представители общественности и творческой среды региона, ветераны Карабахской войны, члены семей шехидов отметили важность реализации патриотических проектов в целях увековечивания памяти героев и шехидов, которые одержали победу над армянскими агрессорами, восстановив территориальную целостность страны.

Была отмечена гражданская позиция поэта и писателя Этибара Гасанзаде, который, несмотря на физические ограничения, принимает активное участие в общественной и творческой жизни страны, удостоен множества почетных премий и дипломов. Он - автор десятка художественных книг, на его стихи написаны песни, сняты клипы, реализованы проекты, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Учащиеся школ продекламировали стихи поэта, гости осмотрели экспозицию книг Этибара Гасанзаде. Участники проекта, в том числе заслуженные артисты Сарвар Алиев и Кямаля Мамедова, актер Аждар Зейналов, были отмечены почетными дипломами.