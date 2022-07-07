Состоялась презентация сайта об историко-культурных памятниках на освобожденных территориях Азербайджана

Седьмого июля в Международном центре мугама в Баку состоялась презентация сайта heritage.gov.az, созданного Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры и содержащего информацию об историко-культурных памятниках, расположенных на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, цель создания сайта - информирование широкой общественности о незаконных действиях Армении, совершенных в период оккупации азербайджанских земель, вандализме, присвоении и уничтожении образцов нашего культурного наследия.

Выступая на презентации, министр культуры Анар Керимов рассказал о важности сайта heritage.gov.az с точки зрения информирования общественности о реальной ситуации с памятниками истории и культуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

По его словам, в результате мониторинга, проведенного министерством культуры на освобожденных территориях, было установлено, что большая часть нашего культурного наследия была уничтожена вооруженными силами Армении. Оставшаяся часть была незаконно присвоена или подверглась вандализму.

Среди наиболее пострадавших от вандализма образцов недвижимого культурного наследия Азербайджана особое место занимают мечети, мавзолеи и другие места отправления культа, отметил глава ведомства.

Начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при минкультуры Азад Джафарли подчеркнул, что сайт heritage.gov.az является важным информационным ресурсом.

"Для реализации указа Президента Азербайджана "Об организации временного специального управления на освобожденных территориях Азербайджанской Республики" от 29 октября 2020 года представители министерства культуры были командированы в освобожденные районы и приступили к выполнению задач, связанных с первичной инвентаризацией и охраной объектов культуры", - сказал Джафарли.

Он подчеркнул, что полученные в результате проведенного мониторинга данные охватывают Шушинский, Джебраильский, Физулинский, Зангиланский, Ходжавендский, Губадлинский, Агдамский, Тертерский, Лачинский и Кяльбаджарский районы.

Начальник службы сообщил, что на сайте heritage.gov.az размещены итоги мониторингов историко-культурных памятников, проводимых на освобожденных территориях.

"На сайте опубликованы фотографии историко-культурных памятников до и после оккупации, в отреставрированном виде, архивные снимки и чертежи, подробная информация о памятниках. При этом на карте указано их местонахождение", - сказал Джафарли.

По его словам, интернет-ресурс разработан на уровне современных требований с точки зрения обеспечения удобства пользователей.

Сайт соответствует стандартам google seo (search engine optimization - поисковая оптимизация), отметил он.