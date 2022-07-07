https://news.day.az/culture/1477126.html Юная азербайджанская вокалистка успешно выступила на международном конкурсе - ФОТО
Юная азербайджанская вокалистка успешно выступила на международном конкурсе - ФОТО
В литовском курортном поселке Юодкранте прошел традиционный международный конкурс юных вокалистов Baltic Voice.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Азербайджан на конкурсе представила ученица класса вокала 11-летней музыкальной школы номер 26 имени М.Магомаева Тамилла Гасанова.
11-летняя Тамилла Гасанова заняла третье место в конкурсе, в котором приняли участие в общей сложности 136 юных вокалистов из 20 стран мира.
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