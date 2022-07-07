Летний вояж азербайджанских актеров в Санкт-Петербург

Актеры Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна - Ибрагим Чингиз (Ахмедов) и Мурад Исмайлов приняли участие в Летней театральной школе для молодых артистов из стран ближнего зарубежья, проводимой в Санкт-Петербурге Театром-фестивалем "Балтийский дом", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Летней школе приняли участие 23 молодых актера из стран ближнего зарубежья.

В беседе с корреспондентом Trend Life Ибрагим Чингиз и Мурад Исмайлов поделились своими впечатлениями о программе Летней театральной школы, рассказали о знаниях и навыках, приобретенных на занятиях.

По словам Ибрагима Чингиза, участие в Летней театральной школе подарило ему удивительный сплав положительных эмоций, впечатлений и новых знаний.

"Безусловно, я был крайне рад представлять свою страну, родной театр на столь замечательном мероприятии. Мы получили новые навыки, расширили горизонты своих знаний, вдохновились новыми идеями, познакомились с новой концепцией театральной школы. Думаю, творческий человек никогда не должен останавливаться на достигнутом. Он должен всегда находиться в поиске, учиться чему-то новому. Там я услышал такую фразу: "Когда актер думает, что знает все, ему надо уходить...". Это еще раз подтвердило, что необходимо ставить новые цели, учиться и постигать новые вершины", - отметил он.

Ибрагим Чингиз подчеркнул, что занятия в Летней театральной школе проводили высокопрофессиональные педагоги.

"Сценическое движение нам преподавал профессор кафедры пластического воспитания Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Игорь Качаев. Занятия по сценической речи вел доцент кафедры сценической речи РГИСИ Дмитрий Кошмин. Кстати, он озвучивал героя Пола Уокера в фильме "Форсаж" (2001 год). Мастер-класс по вокалу вела музыкальный руководитель Театра-фестиваля "Балтийский дом" Светлана Митрофанова. Учиться у таких профессионалов - важнейший задел на будущее, который обеспечит наше творческое развитие. Все 10 дней, которые мы провели в Летней школе, были наполнены потрясающими эмоциями. Конечно, хотелось бы еще раз повторить этот опыт", - сказал Ибрагим Чингиз.

Актер также отметил, что программа Летней школы позволила погрузиться не только в учебу, но и в историю русской культуры и искусства.

"Наряду с профессиональными дисциплинами в программе Летней школы был теоретический курс новейшей истории русской культуры, содержащий в себе знакомство с историей русской литературы, изобразительного и театрального искусства. Ряд лекций был организован в экспозициях петербургских музеев", - добавил Ибрагим Чингиз.

В свою очередь, Мурад Исмайлов подчеркнул, что был безгранично рад возможности стать участником Летней театральной школы.

"Желаю каждому актеру получить подобный опыт. В ходе занятий мы максимально погружались в учебно-творческий процесс. Обучение, приобретение нового опыта - необходимый и очень важный элемент творческого развития каждого артиста. Летняя театральная школа подарила нам возможность получить ценные, полезные навыки и новые знания. Я искренне благодарен всем педагогам, кто с нами работал. В результате плодотворных занятий я приобрел бесценный опыт, который в дальнейшем буду применять на сцене родного театра", - сказал Мурад Исмайлов.

По словам актера, ему настолько понравился весь процесс обучения, что захотелось учиться круглый год.

"У нас были прекрасные педагоги, настоящие профессионалы. На мастер-классах им удалось раскрыть весь потенциал учеников, показать нас с разных творческих сторон. Применяемые ими методики заключаются в более углубленном освоении профессии артиста. Занятия по сценическому движению у нас вел Игорь Качаев. Мне повезло - я второй раз посещаю его занятия. Познакомился я с Игорем Качаевым четыре года назад в Баку, когда он проводил мастер-классы в Академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. Признаюсь, буду скучать по общению с мастером. На мастер-классах по сценической речи мы учили скороговорки, это один из способов развития речи. В ходе занятий по вокалу готовили музыкальные номера. Я исполнил на французском языке Belle из мюзикла "Нотр-Дам де Пари", также дуэтом с Ибрагимом Чингизом спели "Азербайджан" Муслима Магомаева. Ибрагим также исполнил соло на азербайджанском языке "Кючяляря су сяпмишям". Мы читали поэтические произведения, готовили сценические номера", - отметил Мурад Исмайлов.

Он подчеркнул, что теперь его задача - повторять и применять приобретенные знания.

"Пожелание наших педагогов заключается в том, чтобы мы продолжали работать над собой, развивались, оттачивали свои актерские навыки. Также добавлю, что программа Летней школы заключалась не только в обучении, она дала нам прекрасную возможность знакомства с Санкт-Петербургом - городом культуры, искусства, истории. Мы посещали музеи, театры, посмотрели несколько спектаклей, увидели, как работают на сцене российские актеры. Я благодарен за возможность учиться, развивать свой творческий потенциал, расти в профессии", - заключил Мурад Исмайлов.

Отметим, что в Летней театральной школе для молодых артистов были представлены авторские программы педагогов петербургских вузов - лекции по истории русской литературы и русского театра, практические занятия по сценической речи, сценическому движению, вокалу, просмотры спектаклей петербургских театров и т.д. Участники школы познакомились с новейшими методиками преподавания исполнительских дисциплин, а также приобрели новые творческие контакты. Финалом учебной программы школы стали итоговые показы по дисциплинам "Сценическая речь", "Сценическое движение" и "Вокал".