Азербайджан и Швеция расширяют сотрудничество в сфере культуры

Посол Швеции Кристиан Камилл посетил Азербайджанский национальный музей ковра, сообщили Day.Az в музее.

В ходе встречи с директором музея, доктором философии по искусствоведению, заслуженным работником культуры Ширин Меликовой посол отметил высокий уровень сотрудничества между двумя странами во многих сферах, в том числе и культуры.

Была подчеркнута важность реализации совместных мероприятий для дальнейшего развития и расширения отношений между Швецией и Азербайджаном в области культуры.

Дипломат преподнес Азербайджанскому национальному музею ковра книгу историка по текстилю Вивеки Хансен под названием Textilia Linnaeana: Global 18th Century Textile Traditions & Trade.

Ширин Меликова выразила признательность послу за интерес к азербайджанской культуре и прочные связи с музеем. Она сообщила, что ценное издание, подаренное дипломатом, займет достойное место в библиотеке музея.

Затем посол ознакомился с ковром Ləmpə ("Лампа"), подаренным Шушинскому филиалу музея заместителем председателя Совета старейшин, первым уполномоченным по правам человека (омбудсмен) Азербайджана, профессором Эльмирой Сулеймановой.