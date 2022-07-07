В Ичеришехер прошло шествие с огромным лоскутным полотном

В древней части Баку - Ичеришехер состоялось открытие Национального фестиваля гурама (лоскутная техника), впервые проводимого в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль проходит при организации Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Исполнительной власти города Баку, министерств культуры и образования Азербайджана.

Гурама - вид декоративно-прикладного искусства, занимающий особое место в художественной культуре Азербайджана, связан с древними историческими корнями и традициями.

В день открытия фестиваля при участии сотрудников Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", жителей древней части Баку, гостей города и известных личностей состоялась презентация большого лоскутного полотна.

Его размер поражал воображение: два с половиной метра в ширину и 25 метров в длину. Данное полотно из многочисленных лоскутков ткани создавали десятки людей, в числе которых медийные личности, жители и гости столицы, сотрудники Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Каждый из них привнес в работу свое настроение и креативное видение. Лоскутное полотно создавалось в нескольких местах Ичеришехер, в также в Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" под наблюдением опытных мастериц.

В день открытия фестиваля на территории Ичеришехер прошло шествие с презентованным полотном. Оно было представлено на площади перед Девичьей башней, на площади перед крепостными воротами "Гоша-гала" и т.д.

Отметим, что в рамках фестиваля пройдет ряд мероприятий, в том числе научно-практическая конференция, выставка декоративно-прикладного искусства и ярмарка-продажа, мастер-классы, арт-терапия, презентация книги и т.д.