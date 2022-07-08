Большой праздник в Шеки – День города, международный фестиваль, красота архитектуры - ФОТО
Один из самых древних и красивых городов, центров искусства и культуры Азербайджана Шеки, расположенный среди зеленых лесных гор Большого Кавказа, вновь стал большой праздничной площадкой для тысячи людей и гостей страны, передает Day.Az со ссылкой Trend.
В рамках торжественных мероприятий, организованных Исполнительной властью Шеки, Государственным агентством по туризму, Министерством культуры и Союзом композиторов Азербайджана, была представлена концертная программа с участием фольклорных коллективов, экспозиции изделий народно-прикладного искусства и картин, сцены из национальных спектаклей, для гостей организованы экскурсии по достопримечательностям. А вечером состоялось открытие традиционного XI Международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" с участием группы "Дервиш".
Этимология названия города происходит от названия древнего племени, которое жило в Азербайджане в 6-7 веках до нашей эры. О Шеки писали в своих трудах еще древнегреческие историки Плиний Старший, Клавдий Птолемей и Страбон. В древние времена один из маршрутов Великого шелкового пути пролегал через Шеки, где слияние культур, традиций, архитектуры, местного колорита и кухни по сей день вызывает самые яркие эмоции. Десять лет назад Шеки торжественно отметил 2700-летие. А 7 июля 2019 году включение исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО стало знаменательным событием и провозглашено Днем города. Тогда же Шеки был провозглашен "Творческим городом ремесел и народного искусства".
В Шеки хранятся и древние обычаи и традиции Азербайджана. Шеки присущи свои обычаи, свой образ жизни, он славится анекдотами и шутками. Этот город наполнен древними чудесами и очаровательными культурными событиями. Здесь вы сможете насладиться атмосферой аутентичного азербайджанского города. Среди достопримечательностей уникальные архитектурные произведения XVIII - XIX веков - Дворец Шекинских ханов и Шекинская ханская мечеть, Верхний и Нижний караван-сараи, Шекинская крепость, Древний храм в селении Киш, мечети Джума, Хан, Гедек и Омар Эфенди, Дом Шекихановых, средневековые бани и подземная баня и т.д. Кстати, при постройке знаменитого Дворца Шекинских ханов (1762 г) не было использовано ни единого гвоздя, а цветные стекла для шебеке (национальная мозаика) были доставлены из Венеции.
Здесь сыздавна развивалось искусство шебеке - особый способ изготовления витражей, при котором для крепления стеклянных частей не используются гвозди или клей: они соединяются вместе, как кусочки головоломки, создавая волшебное калейдоскопическое творение. А еще это центр шелководства, который даже получил прозвище "Кавказский Лион" в честь французского города, который также славится производством качественного шелка. Можно замечательтно погулять по узким улочкам города и насладиться своеобразной архитектурой города. Дома построены из брусчатки, уложены красной черепицей и с резными деревянными воротами. Почти каждый дом окружен садом и забором из речных камней.
И, конечно же, местная кухня, Например, шекинское пити - сытное тушеное мясо из курицы или телятины, которое подают в причудливом глиняном горшочке - поедание этого ароматного блюда само по себе является особым ритуалом. И, бесспорно, сладости, где главное место занимает виды шекинской пахлавы. Очень много добрых слов можно сказать об этом славном городе.
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