В Париже показали картины азербайджанской художницы - ФОТО
Ассоциация имени Тогрула Нариманбекова под руководством заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой провела в парижской арт-галерее Bortone выставку работ азербайджанской художницы Егяны Гусейновой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Егяна Гусейнова - член союза художников Азербайджана, участница ряда республиканских выставок, а также международных онлайн-экспозиций в Италии, Бразилии и Индии.
В экспозицию, представленную в Париже, вошли картины Егяны Гусейновой, написанные в стиле постимпрессионизма с элементами экспрессионизма.
Работы азербайджанской художницы привлекли внимание посетителей галереи своей красочностью, внутренней гармонией, выстроенностью композиции и профессиональным исполнением.
Отметим, что задачами деятельности Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова являются: культурный обмен между деятелями искусства разных стран, знакомство зарубежной аудитории с творчеством азербайджанских талантов, пропаганда азербайджанской культуры и искусства.
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