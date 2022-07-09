Исфар Сарабский разделит сцену с обладателем 14 премий "Грэмми"

Заслуженный артист Азербайджана, пианист, композитор и аранжировщик Исфар Сарабский выступит в рамках джаз-фестиваля Jazz à Sète во Франции, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт мероприятия. Фестиваль пройдет с 15 по 21 июля.

Выступление азербайджанского музыканта состоится 20 июля, и он разделит сцену с американским пианистом и композитором, обладателем 14 премий "Грэмми", одним из наиболее авторитетных джазовых музыкантов XX века Херби Хэнкоком.

Концерт пройдет на сцене Théâtre de la Mer в городе Сет.

Отметим, что Исфар Сарабский стал первым азербайджанским джазменом и музыкантом, работающим в жанре электронной музыки и подписавшим бизнес-контракт с Warner Music Group. В сотрудничестве с Warner Music Group Сарабский записал альбом Planet, вышедший в свет 2021 году в Международный день джаза, который отмечается 30 апреля.