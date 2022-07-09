Скончался азербайджанский художник

В возрасте 65 лет скончался художник Ракиф Исмайылов.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

По информации, художник страдал сахарным диабетом, ему ампутировали ногу.

Он родился в селе Агакишибейли Масаллинского района. Окончил художественную школу им. Азима Азимзаде. Затем продолжил образование в Москве, учился 4 года у народного художника Таира Салахова. В Азербайджане он известен как художник-портретист. В последние годы жизни он писал портреты туристов на улице Низами в Баку.