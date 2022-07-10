В Баку прошел концерт Евгении Эпштейн и Саиды Тагизаде

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел совместный концерт известной израильской скрипачки Евгении Эпштейн и известной азербайджанской пианистки, лауреата международных конкурсов Саиды Тагизаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Идея провести такой концерт у музыкантов зародилась давно, однако пандемия внесла свои коррективы в их планы.

"Перед подготовкой к проведению Второго музыкального фестиваля "Симург", задачи которого - расширить познания детей и подростков в сфере музыкального искусства, мне порекомендовали Евгению Эпштейн как прекрасного педагога и замечательного музыканта. Мы с ней познакомились и договорились, что она приедет в Баку и проведет мастер-классы для участников фестиваля. Но, к сожалению, началась пандемия, и все планы пришлось отложить на долгий срок. Ей удалось посетить Азербайджан только в нынешнем году, и мы подготовили для поклонников классической музыки интересную программу, которая, надеюсь, найдет отклик в их сердцах", - сказала перед концертом Саида Тагизаде.

По словам Евгении Эпштейн, на концерте в Баку она впервые исполнит сочинение азербайджанского композитора.

"В Баку я впервые, но все мои знакомые, кто был здесь, с огромным восторгом рассказывали о красоте столицы Азербайджана. На концерте я впервые исполню композицию Фикрета Амирова, но, надеюсь, в будущем мне еще не раз представится возможность играть сочинения азербайджанских композиторов. Также проведу здесь мастер-классы, с большим удовольствием буду делиться своим опытом и знаниями", - подчеркнула Евгения Эпштейн.

На вечере прозвучали сочинения Феликса Мендельсона, Эдварда Грига, Франсиса Пуленка и Фикрета Амирова. Красивое звучание скрипки и фортепиано в атмосфере камерности и таинственности уносило слушателей в волшебный мир музыкального искусства. Несмотря на то, что для Евгении Эпштейн и Саиды Тагизаде концерт стал первым совместным выступлением, их тандем получился гармоничным, благозвучным и вызвал восторженную реакцию публики.

Концертная программа организована основателем и руководителем музыкального фестиваля "Симург" - Саидой Тагизаде, НПО Arts Council Azerbaijan, при поддержке PASHA Holding, министерств культуры и образования Азербайджана.

Отметим, что Евгения Эпштейн родилась в России, начала учиться игре на скрипке в возрасте шести лет, окончила школу для одаренных музыкантов. В 1990 году эмигрировала в Израиль, где училась в Тель-Авивской музыкальной академии. Затем получила степень магистра в Роттердамской королевской академии. Евгения Эпштейн является соучредителем струнного квартета "Авив", выступала в качестве солистки с оркестрами разных стран, участвовала в различных фестивалях. Она является доцентом Академии художеств Сплита, профессором скрипки и камерной музыки, художественным руководителем летней школы Summer Con Spirito в Трогире (Хорватия).

Саида Тагизаде прошла обучение в средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Она - лауреат престижных международных конкурсов. Выступала во многих странах мира, в том числе и в нью-йоркском Карнеги-холле, давала сольные концерты в Японии.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az, Azernews.az.