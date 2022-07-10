Вусал Рагим о работе художника-постановщика в театре: "Здесь я соприкасаюсь со всеми видами искусства"

Вусала Рагима можно назвать обладателем редкой профессии. Он - театральный художник-постановщик. В интервью Day.Az он рассказал об особенностях своей работы и многом другом.

Я окончил Азербайджанскую государственную академию художеств, специальность - театрально-декорационное искусство. Моим учителем был Кямиль Наджафзаде. С 2011 года я начал работать как театральный художник-постановщик по костюмам и декорациям. Большинство знает меня как современного художника, потому что проекты у меня были нашумевшие. Но работа художника - индивидуальная, а вот деятельность художника-постановщика - коллективная. У коллективной работы есть свои плюсы, но и без сложностей не обходится.

Моим первым местом работы как художника-постановщика стал Азербайджанский государственный академический музыкальный театр. Дебютным спектаклем была постановка "Проделки Скапена" Мольера. Пришел я в этот Театр по приглашению директора Алигисмета Лалаева. Конечно же, параллельно работал над постановками и в других театрах, но здесь я созрел, и считаю этот Театр своим домом.

Сейчас я работаю над несколькими постановками одновременно. Это очень интересная для меня ситуация. Я читаю, создаю эскизы костюмов, декораций. Недавно состоялись премьеры нескольких спектаклей, над которыми я работал: "Псих", "Lara Martin's Jazz Club" и балетный спектакль "Неведомая лестница" ("Məchul pilləkan"). Все эти спектакли невероятно разные. Что я люблю в Музыкальном театре, так это то, что здесь есть и балет, и хор, и драматические актеры, то есть люди разных профессий, и это меня многому учит. Здесь я соприкасаюсь со всеми видами искусства.

Расскажу немного подробнее о своей работе. Сначала читаю пьесу, затем встречаюсь с режиссером, у нас происходит обмен мнений. Потом я приступаю к созданию эскизов сцены, и если занимаюсь костюмами, то их эскизов тоже. После того как эскизы утверждаются, я начинаю работу с ткацким цехом, командой художников, бутафорией и т.д. Над спектаклем работаешь примерно месяц. Я создаю визуальную композицию, эскизы, обдумываю цвета, рисую технические эскизы с описанием размеров и материалов, езжу в магазины, выбираю ткани. Это очень интересный процесс.

Я могу позволить себе искать новые элементы, задавать высокую планку, экспериментировать. В этом театре много возможностей, есть большая сцена, широкие технические возможности, освещение, да и коллектив театра большой, поэтому мне интересно ставить себе технические сложности и справляться с ними. Алигисмет Лалаев открыт к новым идеям, к работе с молодежью и сам создает условия, чтобы в каждой постановке я мог делать новинки. Я свободен в этом плане.

Очень многое зависит от произведения и режиссера. Познакомившись с пьесой и обговорив все с режиссером, я ставлю себе определенные цели. Например, в постановке "Нури-диде Джейхун" мы, можно сказать, использовали всю механику сцены, все станки. И получился очень интересный спектакль. Сейчас, например, я использую природные ресурсы, скажем так, воду и землю.

Я сравнительно недавно вступил в должность главного художника-постановщика театра и поставил себе целью, чтобы в моей работе было отличие. Есть административные обязанности художника-постановщика и там я тоже стараюсь сделать нововведения, в визуальной части театра. У нас прошла выставка театральных эскизов из архива театра. В очень быстрое время я сделал макет театральной сцены, невероятно точный по пропорциям. У меня очень много планов на будущее.

Я стремлюсь к использованию более натуральных материалов, меньше бутафора, хочется видеть дерево, железо, минимализм, оставлять больше пустоты на сцене. Не обязательно загромождать сцену предметами, чтобы передать свою мысль зрителю.

Просто окончить академию по профессии художник-постановщик и стать художником-постановщиком невозможно. Это такая стезя, которая находится на стыке разных профессий. Ты должен знать архитектуру, историю, социологию и много-много чего. Ты должен знать, как накладывается грим, как шьются костюмы, как строятся декорации, дело всех тех, с кем пересекается твоя работа, чтобы посмотреть получилась ли в итоге твоя задумка. И здесь недостаточно одного университетского образования. У нас большое внимание уделяют художественной части обучения, то есть из тебя готовят художника. Когда ты приходишь в театр, то понимаешь, что должен знать, как работать с тканями, текстурой, цветом, что из чего можно создавать, как это выглядит при театральном освещении, какой вес у материалов, декораций, можно ли их вешать, не угрожают ли они жизни актеров, не мешает ли вес театральному кругу. Рисуя эскизы, ты должен думать о реализации задуманного.

Кроме современного искусства и театра я также работаю в кино. Там есть свои нюансы, свои требования. В кино все намного документальнее, реалистичнее. Есть большая разница между костюмами для кино и для театра. На телеэкране есть запрещенные принты, и цвета меняют свою текстуру. В театре все должно быть более колоритным, крупным, чтобы зритель из зала мог увидеть.

Очень мало кто становится художником-постановщиком. Эта сфера может обогатиться, если придут новые люди. Ощущение, что мало интереса к этой профессии, но она и очень сложная, требовательная. Мне хотелось бы видеть новых людей, так как сегодня они могут создавать 3D-спектакли, лазерные-шоу и т.д. Старое поколение же, включая и меня, сконцентрированы больше на живописи.

Франгиз Агаларова