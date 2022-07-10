Триумф оперы "Севиль" Фикрета Амирова в Шеки

9 июля в рамках Международного XI музыкального фестиваля "Шелковый путь" в городе Шеки коллективом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета была показана опера "Севиль" Фикрета Амирова. Показ спектакля состоялся при организации Союза композиторов, Исполнительной власти города Шеки и поддержке министерства культуры и был приурочен 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова.

Показ оперы "Севиль" впервые в городе Шеки вызвал большой интерес у горожан и гостей фестиваля и прошел при полном аншлаге. На спектакле присутствовали руководители города, известные представители общественности и большое количество иностранных гостей. Весь спектакль сопровождался бурными аплодисментами и возгласами "браво".

Главные партии в опере "Севиль" в этот день исполняли ведущие солисты театра Фатима Джафарзаде (партия Севиль), заслуженные артисты Азербайджана Рамиль Гасымов (партия Балаша), Инара Бабаева (партия Дильбяр), Джахангир Гурбанов (партия Атакиши), Сабина Вахабзаде (партия Гюлюш), Турал Агасиев (партия Абдулали бека), солист Фахмин Ахмедлы (партия Мамедали бека).

С большим вдохновением и высоким профессионализмом в этот день оперой дирижировал заслуженный артист республики, лауреат международных конкурсов дирижеров и Национальной премии "Хумай", главный дирижер Театра Эйюб Гулиев.

Режиссером спектакля является заслуженный деятель искусств Азербайджана Хафиз Гулиев.

По окончании спектакля глава исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов поднялся на сцену и от имени руководства города, горожан и гостей фестиваля выразил огромную благодарность коллективу Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета за участие в фестивале и прекрасный показ оперы "Севиль" Фикрета Амирова, отметив, что показ оперы стал большим событием в культурной жизни города Шеки и выразил пожелание, чтобы и в дальнейшем горожане почаще имели бы возможность видеть прекрасные спектакли Театра оперы и балета в городе Шеки.

Н. Гасымова