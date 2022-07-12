Французский институт объявил конкурс для азербайджанских кинорежиссеров
Французский институт в Азербайджане объявил о призе победителю в категории "Лучший азербайджанский документальный фильм" в рамках международного фестиваля документального кино DokuBaku International Documentary Film Festival, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Приз включает в себя билет на самолет по маршруту Азербайджан - Франция - Азербайджан, билет на поезд в Биарриц и обратно, а также сумму в размере 500 евро для покрытия расходов на проживание в Биаррице.
Победитель конкурса получит этот приз за три месяца до начала Международного фестиваля документального кино FIPADOC 2023 в Биаррице, который пройдет с 20 по 28 августа 2023 года, и сможет принять в нем участие.
Подать заявку на участие в фестивале можно на платформе FilmFreeWay до 12 июля 2022 года.
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