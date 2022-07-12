Французский институт объявил конкурс для азербайджанских кинорежиссеров

Французский институт в Азербайджане объявил о призе победителю в категории "Лучший азербайджанский документальный фильм" в рамках международного фестиваля документального кино DokuBaku International Documentary Film Festival, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Приз включает в себя билет на самолет по маршруту Азербайджан - Франция - Азербайджан, билет на поезд в Биарриц и обратно, а также сумму в размере 500 евро для покрытия расходов на проживание в Биаррице.

Победитель конкурса получит этот приз за три месяца до начала Международного фестиваля документального кино FIPADOC 2023 в Биаррице, который пройдет с 20 по 28 августа 2023 года, и сможет принять в нем участие.

Подать заявку на участие в фестивале можно на платформе FilmFreeWay до 12 июля 2022 года.