Азербайджанский фильм вошел в конкурсную программу Cannes World Film Festival

Азербайджанский короткометражный фильм Xəta və Xatirə вошел в конкурсную программу Cannes World Film Festival, сообщил Trend автор сценария и режиссер-постановщик картины Джалаладдин Гасымов, передает Day.Az.

Фестиваль проходит под девизом Remember the Future. Идея проведения фестиваля возникла во время пандемии как ответ индустрии кино на условия локдауна. Каждый месяц жюри отбирает фильмы-победители, которые войдут в шорт-лист сезона и в 2022 году поборются за шанс быть показанными в Каннах.

Картина посвящена врачам, полицейским и журналистам, борющимся с коронавирусом. Фильм повествует о взаимоотношениях сотрудника дорожной полиции и врача, которые дружат с детства, но между ними происходит ссора. Полицейский однажды штрафует своего друга, а потом и его сына за не пристегнутый ремень безопасности. Врач обижается на это. Проходит некоторое время, и сын врача попадает в тяжелое ДТП, в котором гибнут два человека, и только он остается в живых, потому что был пристегнут ремнем безопасности. И только тогда врач осознает свою ошибку...

В ролях - народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Ровшан Керимдухт, Флора Гусейнова, Мехрибан Ханларова, актеры Аждар Зейналов и Ровшан Мамедов.