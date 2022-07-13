Подборка выставок в Баку

Подборкой выставок, которые пройдут в Баку, поделилась на своем Telegram-канале под названием Odinokimdoma.art блогер, журналист Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank:

"В YARAT сейчас проходят две выставки. Обе персональные. Одна - "Паноптикум: мгновения, застывшие под взглядом циклопа" - выставка бельгийского художника Мишеля Франсуа. Вторая - "İNSƏN" - выставка Чингиза Бабаева (CHINGIZ).

Продлятся они до 4 октября.

Часы работы: вторник-воскресенье 12:00-20:00.

Вход свободный (с ковид-паспортом)

В Музее живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков при YARAT проходит персональная ретроспективная выставка "Общение в присутствии" (Mövcudluqda ünsiyyət) Уджала Хагвердиева.

Выставка открыта до 16 октября.

Часы работы: вторник-воскресенье 12:00-20:00.

Вход свободный (с ковид-паспортом).

Там же на воде Танкер-музей "Сураханы". Билет советую купить онлайн заранее. Это можно сделать у них на сайте или на iticket.az.

В Gazelli Art House проходит выставка "Переписывая детство" (Uşaqlığı yenidən yazarkən). Там работы молодых, но уже широко известных художников Фархада Фарзали и Агиля Абдуллаева.

Выставка продлится до 31 августа.

Вход свободный.

Часы работы: вторник-воскресенье 12:00-20:00

В Центре Гейдара Алиева проходит выставка "Внутренняя Одиссея Резы". Это выставка не нуждающегося в представлении фотографа Резы Дегати. Здесь представлены работы, созданные в различные годы во время путешествий по Азербайджану и Франции.

Фотовыставка продлится до 27 июля.

Там же проходит персональная выставка заслуженного художника Агасалеха Нури "Nurlu sənət dünyası", где представлены авторские витражи, картины и эскизы 82-летнего мастера.

Экспозиция продлится до 28 августа.

Еще одна выставка в Центре Гейдара Алиева - "Azərbaycan xalçası - ilmələrin rəqsi", где представлены ковры из новой коллекции под названием "Азербайджанский ковер - танец узоров".

Часы работы: вторник-пятница - 11:00-19:00

Суббота-воскресенье - 11:00-18:00

Касса закрывается за час. Вход: 10 AZN.

В Азербайджанском национальном музее ковра проходит выставка "Мир лоскутного шитья Халиды Насировой". Химик по образованию, Халида Насирова более 30 лет своей жизни посвятила искусству гурама (лоскутная техника). На выставке демонстрируются около 40 работ Насировой. Наряду с ее авторскими работами, также экспонируется подаренная ей композиция начала ХХ века. Ну, раз уж зашли в музей, его весь тоже нужно обойти. А внизу есть очень милое кафе и прилавки с сувенирами.

Экспозиция продлится до 10 сентября.

Часы работы: вторник-пятница 10:00-18:00

суббота-воскресенье 11:00-20:00

Вход платный (7 AZN) и с ковид-паспортом.

Добавлю, что вы можете пойти и в Музей современного искусства, посмотреть постоянные экспозиции. Запаситесь временем, зайдите в кафе на втором этаже и в маленькую библиотеку на первом.

Часы работы: вторник-воскресенье 10:00-20:00.

Вход - 5 AZN.

Можете пойти и в Азербайджанский национальный музей искусств. Он состоит из двух потрясающих корпусов, так что также идите туда на много часов.

Пройдитесь по корпусу, где собраны работы азербайджанских художников, а затем идите в особняк де Бура. Уходить вам не захочется.

Вход в музей платный и с ковид-паспортом.

Часы работы: вторник-воскресенье 10:00-18:00. Касса закрывается за час до конца рабочего дня. В пятницу музей закрывается на час раньше (насколько я знаю, проводится дезинфекция)", - говорится в публикации.